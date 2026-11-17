أبوظبي في 17 نوفمبر/وام/ اختتم برنامج «المنكوس»، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث حلقاته التسجيلية تمهيدا لاعلان قائمة الـ18 المشاركين في الحلقات المباشرة.

وبثّت قناتا «أبوظبي» و«بينونة»، مساء أمس (الإثنين)، الحلقة التسجيلية الثانية والأخيرة من الموسم الخامس لبرنامج «المنكوس»، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث.

واستكملت الحلقة، التي قدّمتها الإعلامية ريم الكعبي، عرض المقابلات التي أُجريت على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي في أكتوبر الماضي وشارك فيها 47 متقدّماً من الإمارات والسعودية وقطر وسلطنة عُمان والكويت والعراق، وأجازت اللجنة 39 منهم، بواقع 33 بالإجماع وستة بالأغلبية.

ومن المنتظر أن تعلن هيئة أبوظبي للتراث، خلال الأيام القليلة المقبلة، أسماء المتأهّلين الثمانية عشر إلى الحلقات المباشرة، في حفل إعلامي تنظّمه تمهيداً لانطلاق المنافسات على لقب «فارس المنكوس».

خاض المشاركون مقابلاتهم لأداء فن المنكوس أمام لجنة تحكيم ضمّت محمد بن مشيط المري من دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور حمود جلوي من دولة الكويت، وشايع فارس العيافي من المملكة العربية السعودية، ومتعب بن كروّز المري من دولة قطر.

وأشاد المحكّمون في عدد من المشاركات بهدوء الأداء والثقة أمام الميكروفون، وحُسن اختيار النص والطبقة الصوتية، وإتقان المدود وأثنوا على تقديم ألحان قلّ تكرارها خلال المقابلات، وعلى قدرة المؤدّين على التنقّل بين الجمل اللحنية وتوظيف تموّجات الصوت بما يحفظ طابع اللحن ويعبّر عن معاني الأبيات.

واستعاد المشاركون في الحلقة بدايات تعلّم المنكوس من الآباء والأجداد وفي المجالس، وتحدّثوا عن حضوره في رحلات البرّ وعن أثر متابعة المواسم السابقة في تطوير أدائهم.

ونقلت الحلقة أحاديث عفوية بين المؤدّين عن صعوبة بعض ألحان المنكوس وتكرار الألحان الدارجة، وعن دور البرنامج في توسيع الاهتمام بهذا الفن وإتاحة فرص التعارف وتبادل التجارب، ورافقت المشاركين في جولة بالقوارب في منتزه قرم الجبيل بأبوظبي، تعرّفوا خلالها إلى أشجار القرم، وفي زيارة أخرى تحدّثوا فيها عن ركوب الخيل ومكانتها في الموروث العربي.

وفي فقرة «مع المايك»، تبادل المشاركون تحدّيات الأداء والارتجال انطلاقاً من كلمات ومقاطع غنائية، فيما اختبروا في فقرة «اعرف النغمة» قدرتهم على التعرّف إلى ألحان أغانٍ معروفة وأسماء مؤدّيها.

وفي ختام الحلقة، عرض البرنامج اجتماع أعضاء لجنة التحكيم لإعادة الاستماع إلى تجارب المشاركين المجازين ومناقشة مستوياتهم الفنية تمهيداً لاختيار قائمة الـ18.

ورأى محمد بن مشيط المري أنّ تقارب أداء عدد من الأصوات المتميّزة صعّب الاختيار، فيما وصف شايع فارس العيافي المستوى العام بالمبشّر.

وأشار الدكتور حمود جلوي إلى أنّ كثرة التجارب المتميّزة زادت مسؤولية اللجنة في المفاضلة، فيما لفت متعب بن كروّز المري إلى تقارب مستويات المشاركين في جولتي المقابلات، معرباً عن أمله في التوفيق في اختيار المتأهّلين إلى الحلقات المباشرة.