أبوظبي في 17 نوفمبر / وام / تشارك دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ممثلة بقطاع الثقافة، في المعرض الدولي للصيد والفروسية – العين 2026، الذي يقام خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري في مركز أدنيك العين، من خلال جناح "ثقافة أبوظبي"، الذي يسلط الضوء على الموروث الثقافي المرتبط بالصيد والصقارة والحرف التقليدية، ويبرز المعارف والمهارات التي توارثتها الأجيال.

ويقدم الجناح تجربة ثقافية تفاعلية عبر ست محطات تستعرض ارتباط أهل الإمارات بالبيئة الصحراوية وتقاليد الصيد، من خلال مقتنيات تاريخية وصور أرشيفية وشواهد ثقافية وتجارب مستوحاة من التراث المحلي.

وتبدأ رحلة الزوار بمحطة "أثر الظبي"، التي تستعرض ملامح الحياة الصحراوية من خلال آثار الأقدام والصور والشعر، تليها محطة "درب القنّاص" للتعريف بأدوات الصيد وأساليب الرصد، فيما تسلط محطة "رفقة الدرب" الضوء على العلاقة المتوارثة مع الصقور وكلاب السلوقي والخيول.

وتتيح محطة "سوالف البر" التعرف على التراث الشفهي والشعر النبطي في أجواء بيت القهوة، بينما تستحضر محطة "سمرة ضو" تقاليد السرد والحكايات حول النار، وتختتم الرحلة بمحطة "علوم أهل البر"، التي تعرض معارف الصحراء من خلال مخطوطات نادرة ومنشورات من مكتبات أبوظبي ومتحف اللوفر أبوظبي.

ويتضمن الجناح عروضاً حية وورش عمل تفاعلية للحرف اليدوية ضمن مساحة "صُنع باليد"، التي جرى تطويرها بالتعاون مع مركز القطّارة للفنون.

وتجمع المشاركة مقتنيات وأبحاثاً من عدد من المؤسسات الثقافية في الإمارة، من بينها متحف زايد الوطني، ومتحف المقطع، وبيت الحرفيين، ومتحف العين، وقصر المويجعي، ومركز القطّارة للفنون، ومكتبة زايد في العين، وقصر الحصن، ومتاحف المنطقة الثقافية في السعديات.

وتأتي مشاركة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في إطار جهودها لصون التراث الثقافي الإماراتي، وتعزيز حضور المعارف والمهارات التقليدية، ونقلها إلى الأجيال القادمة، من خلال تجارب تجمع بين أصالة الموروث الثقافي وأساليب العرض التفاعلية المعاصرة.