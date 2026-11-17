أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام/ سلطت أكاديمية أدنوك الفنية، خلال مشاركتها في الدورة الـ20 من معرض "توظيف × زاهب 2026"، الضوء على برامج إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية للوظائف الفنية في قطاع الطاقة، والتخصصات التي تلبي احتياجاته من الكفاءات المؤهلة، واستعرضت تجربتها في تخريج نحو 3500 مواطن ومواطنة خلال السنوات الخمس الماضية، التحق أكثر من 90% منهم بالعمل في أدنوك ومجموعة شركاتها.

وقال صالح الهاشمي، مدير عام أكاديمية أدنوك الفنية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الأكاديمية تضطلع بمهمة استقطاب الكفاءات الوطنية وإعدادها لشغل الوظائف الفنية في قطاع الطاقة، من خلال برامج متخصصة تجمع بين التدريب والتأهيل المهني، بما يهيئ المواطنين والمواطنات للالتحاق بمواقع العمل التابعة لأدنوك، والتي يتجاوز عددها 30 موقعاً، والانخراط في مسارات مهنية تمتد إلى 20 عاماً أو أكثر.

وأوضح أن الأكاديمية تستهدف استقطاب نحو 600 مواطن ومواطنة خلال العام الجاري لشغل وظائف فنية في تخصصات متنوعة، مشيراً إلى أن المعرض يتيح استكمال نحو 90% من إجراءات التقديم، وشهد يومه الأول حصول 100 متقدم على قبول مبدئي، مع بدء استكمال إجراءات التوظيف، بما يختصر مراحل الالتحاق بالعمل وييسر انتقال الكفاءات الوطنية إلى القطاع الفني.

وأضاف أن الوظائف الفنية في قطاع الطاقة تشمل أكثر من 30 تخصصاً، من بينها فني الهندسة الميكانيكية، وفني الهندسة الكهربائية، وفني الأجهزة الدقيقة والتحكم، مؤكداً أهمية هذه التخصصات في دعم أعمال أدنوك ومجموعة شركاتها، فضلاً عن دورها في منظومة قطاع الطاقة عالمياً.

وأشار الهاشمي إلى أن الأكاديمية تحرص على استقطاب خريجي المدارس وتأهيلهم وفق متطلبات التخصصات الفنية، بما يهيئهم لتولي وظائف متخصصة في مواقع العمل، موضحاً أن نطاق برامجها التدريبية يمتد أيضاً إلى الموظفين والموظفات في مختلف الجهات بالإمارة، من خلال تدريبهم على مهارات فنية محددة، بما يمكنهم من العودة إلى مؤسساتهم وتطبيق المعارف والخبرات المكتسبة في مجالات عملهم.

وأوضح أن الاستثمار في التعليم والتدريب الفني يشكل أساساً لإعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة متطلبات قطاع الطاقة والتعامل مع مختلف ظروف العمل، مشيراً إلى أن أهمية تأهيل هذه الكوادر تتجاوز تنفيذ المهام اليومية، لتشمل تعزيز الجاهزية في أوقات الأزمات وضمان استمرارية العمليات في مواقع العمل، حيث تمثل الكفاءات المدربة رافداً أساسياً لدعم فرق العمل في مختلف الظروف.

وفيما يخص احتياجات قطاع الطاقة من الكوادر الفنية، أوضح الهاشمي أن الطلب السنوي على هذه التخصصات تراوح خلال السنوات الثلاث الماضية بين 400 و700 وظيفة، مرجحاً استمرار الطلب عليها خلال السنوات المقبلة، في ضوء تنوع المجالات الفنية وأهميتها في دعم العمليات التشغيلية وضمان استمراريتها في القطاع.