أبوظبي في 17 نوفمبر / وام / أعلنت اليوم اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد، المقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، عن إقامة فعالية "ليلة الكاستم شو" يوم السبت المقبل بمشاركة أكثر من 70 مؤثراً على منصات التواصل الاجتماعي، واستعراض أكثر من 60 سيارة معدلة، إلى جانب مجموعة من الدراجات النارية، ضمن أمسية تجمع بين عروض المركبات والتحديات التفاعلية والمسابقات والأنشطة الترفيهية، فيما تتواصل عروض الألعاب النارية للأسبوع الثاني على التوالي يومي الجمعة والسبت عند الساعة العاشرة مساءً.

وتقام الفعالية تحت شعار "ليلة واحدة.. كل الإثارة"، وتشهد مشاركة سيارات رياضية وكلاسيكية ومركبات ذات تعديلات وتصاميم مميزة، تعكس إبداعات عشاق تعديل السيارات، وتتيح للزوار الاطلاع على أحدث الأفكار والابتكارات في هذا المجال، إلى جانب عروض متنوعة للدراجات النارية.

وتعد مشاركة أكثر من 70 مؤثراً من أبرز محطات الأمسية، إذ يخوضون سلسلة من التحديات والمسابقات التفاعلية، من بينها سباقات المحاكاة "سيم ريسينغ"، التي توفر تجربة سباقات افتراضية، إلى جانب مسابقات وأنشطة أخرى تضفي مزيداً من الحماس على الفعالية.

ويتضمن البرنامج أيضاً مسابقات مخصصة للجمهور والمشاركين، مع تقديم جوائز للفائزين في مختلف التحديات، بما يعزز تفاعل الزوار مع المؤثرين والمشاركين في أجواء تجمع بين المنافسة والترفيه.

وترافق الفعالية عروض موسيقية وفقرات رياضية وترفيهية متنوعة، لتوفير تجربة متكاملة تستهدف عشاق السيارات والدراجات النارية والعائلات ومختلف فئات الجمهور.

وفي سياق متصل، يواصل مهرجان الشيخ زايد تقديم عروض الألعاب النارية للأسبوع الثاني على التوالي يومي الجمعة 20 والسبت 21 نوفمبر، عند الساعة العاشرة مساءً، بعد الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، حيث تتزين سماء الوثبة بعروض ضوئية وألوان متنوعة تضفي أجواء احتفالية على المهرجان.

وتأتي فعالية "ليلة الكاستم شو" وعروض الألعاب النارية ضمن البرنامج المتنوع لمهرجان الشيخ زايد في موسمه الحالي، الذي يواصل تقديم باقة من الفعاليات الثقافية والتراثية والترفيهية والرياضية، بما يوفر تجارب متجددة للزوار، ويعزز مكانة المهرجان وجهة رئيسية للفعاليات العائلية والترفيهية في أبوظبي.