دبي في 17 نوفمبر / وام / أعلنت "مِراس"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، إطلاق 97 فيلا سكنية جديدة ضمن مشروع "ند الشبا جاردنز" في دبي، إلى جانب خطط لإنشاء مدرسة خاصة داخل المجمع، في خطوة تستهدف تعزيز المرافق التعليمية وتوفير بيئة سكنية متكاملة للعائلات.

وتضم المرحلة الجديدة 55 فيلا مكونة من أربع غرف نوم، و42 فيلا من خمس غرف نوم، تقع على الحافة الشمالية للمشروع، وتتميز بإطلالات على المساحات الخضراء والحدائق، إلى جانب تصاميم توفر أسقفاً مرتفعة ومساحات معيشة متصلة بحدائق خارجية خاصة.

ومن المقرر إنشاء المدرسة الجديدة على الحدود الشمالية الغربية للمجمع السكني، مع تخصيص مدخل مستقل لها لتنظيم حركة المرور والحد من تأثيرها على المناطق السكنية المجاورة، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات التعليمية داخل المجتمع.

ويشمل المخطط الرئيسي للمشروع مجموعة من المرافق الترفيهية والرياضية، تتضمن ممرات مظللة للمشاة، ومسارات للدراجات الهوائية والجري، وملعباً متعدد الرياضات، ومسبحاً بأمواج اصطناعية، ومساحات لممارسة اليوغا، وصالة رياضية مشتركة، إلى جانب مناطق للألعاب المائية المخصصة للأطفال.

كما يستفيد سكان المشروع من قرب "ند الشبا جاردنز مول"، الذي يضم مجموعة من المتاجر والمطاعم، فضلاً عن الموقع الذي يتيح سهولة الوصول إلى منطقة ميدان ووسط مدينة دبي ومطار دبي الدولي.

ويأتي إطلاق الفلل الجديدة وخطط إنشاء المدرسة ضمن جهود "مِراس" لتطوير مجتمعات سكنية تجمع بين المرافق التعليمية والرياضية والترفيهية والمساحات الخضراء، بما يلبي احتياجات العائلات ويعزز جودة الحياة في دبي.