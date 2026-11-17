رأس الخيمة في 17 نوفمبر/ وام/ انطلقت اليوم فعاليات «معرض رأس الخيمة للابتكار 2026»، الذي تنظمه اللجنة الدائمة للفعاليات في إمارة رأس الخيمة، في مركز رأس الخيمة للمعارض (إكسبو)، وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري، ضمن شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2026»، بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات تعليمية وصحية وشركات من القطاع الخاص ومبتكرين أفراد، يستعرضون مشاريع وحلولاً مبتكرة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعليم والصحة والاستدامة وغيرها من القطاعات الحيوية.

يأتي المعرض الذي شهد افتتاحه عدد من كبار المسؤولين، في إطار جهود إمارة رأس الخيمة لترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، وتعزيز الاستفادة من المعرفة والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء، بما يواكب رؤيتها التنموية وتوجهاتها نحو بناء اقتصاد متنوع وتنافسي، يرتكز على الاستثمار في الإنسان وقدراته الإبداعية.

وقال سعادة خالد راشد زهرو الشحي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة: «انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان وقدراته أساساً للتنمية، وبمتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، تشارك الجهات الحكومية في الإمارة في هذا المعرض، إلى جانب جهات اتحادية ومؤسسات تعليمية وصحية وشركات من القطاع الخاص.»

ونوه سعادته بالحضور اللافت للمدارس والجامعات، التي سجلت أكبر عدد من المشاركات، ومشاركة معلمين ومعلمات من مدارس الإمارة في تقديم ورش عمل في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب طلاب يستعرضون مشاريعهم جنباً إلى جنب مع الجهات والشركات

وقال :" عندما يبدأ الابتكار من مقاعد الدراسة قبل أن يصل إلى مكاتب العمل، نطمئن إلى أن ما نبنيه اليوم سيجد من يواصل مسيرته غداً".

وتوجه سعادته بالشكر إلى اللجنة الدائمة للفعاليات، وجميع الجهات المشاركة التي قدمت تجاربها ومبادراتها، وقال إن «ما يهمنا في حكومة رأس الخيمة أن تجد المشاريع النوعية والجديرة بالاهتمام، التي استعرضها المعرض، طريقها إلى التطبيق في منظومة العمل الحكومي، فذلك هو أصدق تقدير لجهود أصحابها».

من جانبه أكد محمد موسى لوجاب، رئيس اللجنة الدائمة للفعاليات في إمارة رأس الخيمة، أن المعرض يعكس الاهتمام المتواصل بتشجيع الابتكار وتنمية المواهب والكفاءات، وقال : "نحرص من خلال المعرض على إتاحة الفرصة أمام المؤسسات والمبتكرين والطلبة والشباب لعرض مشاريعهم وتبادل الخبرات، والتعرف على حلول جديدة يمكن الاستفادة منها في مختلف القطاعات ونتطلع إلى أن تسهم هذه المشاركات في تعزيز التواصل بين أصحاب الأفكار والجهات المعنية بتطويرها".

وتتوزع المشاركات على 11 مشاركة ضمن فئة الجهات الحكومية، و22 مؤسسة تعليمية، وخمس جهات من القطاع الصحي، و16 شركة من القطاع الخاص، إلى جانب مشاركتين في مجال الابتكار في التراث، ومشاركتين من مبتكرين أفراد.

ويستعرض المشاركون مجموعة من المشاريع والابتكارات، من بينها مركبة كهربائية رباعية الدفع طُورت في رأس الخيمة، وحلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأمراض وإدارة الموارد المائية، وتقنيات للشحن اللاسلكي للمركبات الكهربائية، إلى جانب تطبيقات لإدارة الأعمال وأتمتة الخدمات، ومشاريع روبوتية وتعليمية، وحلول تقنية مساندة لأصحاب الهمم.

ويضم المعرض ركناً متخصصاً للذكاء الاصطناعي، يبرز تطبيقات هذه التقنية في مجالات الأعمال والخدمات، إلى جانب «هاكاثون رأس الخيمة»، الذي شهدت دورة العام الماضي تنظيم نسخته الثالثة.

و يتضمن المعرض أيضا برنامجاً معرفياً وتفاعلياً يشمل 21 ورشة عمل وجلسة متخصصة، بواقع سبع ورش وجلسات يومياً، يقدمها خبراء ومتخصصون وممثلون عن جهات حكومية وتعليمية وشركات من القطاع الخاص، وتتناول موضوعات تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والابتكار المؤسسي، وتطوير المهارات، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة في التعليم والأعمال.

وتشمل فعاليات اليوم الأول جلسة حوارية بعنوان «تمكين القطاع الصحي لمستقبل رقمي مبتكر»، تنظمها إدارة مستشفى صقر التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بمشاركة يوسف المناعي، مدير المشاريع والتطوير بجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، ويديرها مالك آل مالك من قسم سعادة المتعاملين بمستشفى صقر.

ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً.