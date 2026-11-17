دبي في 17 نوفمبر/وام/ يستهل منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية مشواره في النسخة الـ12 من بطولة كأس آسيا، التي تنطلق غداً الأربعاء في مقاطعة فانغ نغا بتايلاند، بمواجهة منتخب السعودية يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبي أوزبكستان وعُمان.

ويلتقي منتخب الإمارات مع أوزبكستان يوم 21 نوفمبر الجاري، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة عُمان يوم 23 من الشهر نفسه، على ملعب بان نام خيم بيتش أرينا.

وأكد فيكتور فاسكيز، مدرب منتخب الإمارات، أن الإعداد للبطولة كان جيداً، مشيراً إلى أن جميع المنتخبات المشاركة تمتلك مستويات قوية، وأن المنافسة لن تكون سهلة، في ظل التطور الكبير الذي شهدته مستويات الفرق خلال الفترة الأخيرة.

وقال إن المنتخب وصل إلى البطولة في كامل جاهزيته واستعداده لخوض المنافسات، ويتطلع إلى تقديم أفضل ما لديه، معرباً عن تمنياته بالتوفيق لجميع المنتخبات المشاركة، وأن تشهد البطولة منافسات قوية ومميزة.

ويشارك في البطولة 12 منتخباً موزعة على ثلاث مجموعات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل منتخبين حاصلين على المركز الثالث، إلى الدور ربع النهائي المقرر يوم 25 نوفمبر، فيما تقام مباراتا نصف النهائي يوم 27 نوفمبر، ومباراتا تحديد المركز الثالث والنهائي يوم 28 من الشهر نفسه.

ويسعى منتخب الإمارات، المتوج باللقب مرتين متتاليتين عامي 2007 و2008، إلى المنافسة على اللقب القاري، ومواصلة حضوره في الأدوار الإقصائية، بعدما بلغ الدور ربع النهائي في النسخة الماضية عام 2025.