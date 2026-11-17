دبي في 17 نوفمبر / وام / ضبطت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، 35 ألفاً و928 سكوتر ودراجة هوائية وكهربائية وصادرتها عبر الوحدة المشتركة لمراقبة مستخدمي وسائل التنقل الشخصية، جراء مخالفة القواعد المرورية والقيادة المتهورة في مسارات الدراجات والشوارع الرئيسة ومناطق التنقل المرن بالإمارة.

وتندرج هذه الجهود ضمن حملات الوحدة المشتركة لدعم منظومة السلامة المرورية وترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التنقل الشخصية في منظومة النقل المتكاملة، وتوفير بيئة تنقل آمنة للسكان والزوار تعزز ريادة دبي العالمية في النقل السهل والمستدام؛ إذ اتخذت الوحدة الإجراءات القانونية بمخالفة وحجز الوسائل المخالفة وفق الأطر المعتمدة، وتصدرت المخالفات المتكررة استخدام وسائل غير مصرح بها كالدراجات الكهربائية والنارية، وعدم الالتزام بالمسارات المخصصة، وتجاوز السرعات المحددة، والقيادة بعكس اتجاه السير، وحمل راكب على السكوتر الكهربائي.

وأكد أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، سعي الهيئة للارتقاء بثقافة السلامة المرورية والالتزام بأنظمة السير عبر توفير شبكة مسارات آمنة مزودة بلوحات إرشادية توضح اشتراطات القيادة، ومواصلة رصد السلوكيات المتهورة، وتحقيق التكامل بين خطط البنية التحتية ومتطلبات التشغيل الآمن، لافتا إلى أن الوحدة المشتركة تمثل خطوة نوعية لتعزيز الأمان ومواكبة ريادة دبي العالمية في النقل المستدام والذكي.

وأوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية وحرص الشرطة بالتعاون مع الهيئة على مواصلة الحملات الميدانية والتوعوية للتصدي للسلوكيات الخاطئة، مشددا على أن الالتزام بالمسارات المخصصة واحترام حقوق المشاة واتباع إرشادات السلامة عناصر أساسية للاستخدام الآمن، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى الحد من التجاوزات وترسيخ ثقافة المسؤولية، فيما دعت الهيئة المستخدمين إلى الالتزام بالمسارات المخصصة واشتراطات السلامة والتعليمات المرورية بوصفها مسؤولية مشتركة للحد من الحوادث وتعزيز التنقل الآمن والحضاري.