أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام/ أكد الدكتور محمد عبد الله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز أن مؤتمر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي يبرز دور البحوث والدراسات في دعم الأسرة الإماراتية وقال إن مراكز الفكر والبحوث تضطلع بدور محوري في رصد الظواهر الاجتماعية وتحليلها من خلال إنتاج المعرفة وإعداد الدراسات العلمية والمسوحات الميدانية، وتوفير البيانات والإحصاءات التي تدعم الجهات الحكومية ومتخذي القرار ما يصب في دعم الأسرة.

وثمن العلي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في مؤتمر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" الداعمة للأسرة الإماراتية على مدى عقود .

وأوضح العلي أن مركز تريندز استعرض خلال مشاركته جهود مرصده المعني بدراسة الظواهر الاجتماعية في إمارة أبوظبي، وما يقوم به من مسوحات ميدانية ودراسات علمية لرصد وتحليل القضايا المجتمعية، بما في ذلك الإنجاب وتأخر الزواج وغيرها من الظواهر الاجتماعية، مؤكداً أهمية الأرقام والإحصاءات في إبراز نتائج الجهود البحثية ودورها في خدمة المجتمع.

وأشار إلى أن المركز نظم نهاية الأسبوع الماضي مؤتمراً متخصصاً حول الأسرة، خرج بعدد من التوصيات التي جرى استعراضها خلال المشاركة، لافتاً إلى أهمية توظيف نتائج الدراسات والمسوحات الميدانية في فهم التحديات الاجتماعية وتقديم التوصيات بشأنها.