دبي في 17 نوفمبر / وام / أعلنت شركة "سالك" رعايتها فصلاً دراسياً مخصصاً في مركز راشد لأصحاب الهمم، بهدف دعم التعليم الدامج وتعزيز البيئة التعليمية والتأهيلية للطلبة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتوفير فرص تعليمية تراعي احتياجاتهم الفردية.

جرى تدشين الرعاية خلال حفل أقيم في المركز، بحضور الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، العضو المنتدب لمركز راشد لأصحاب الهمم، وإبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك"، وعدد من أعضاء الكادرين الفني والإداري بالمركز وممثلي الجانبين.

وشهد الحفل جولة في الفصل الدراسي، اطلع خلالها الحضور على الخدمات والبرامج والوسائل التعليمية التي يوفرها المركز لتنمية مهارات الطلبة وتطوير قدراتهم، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والتأهيلية وفقاً لاحتياجاتهم الفردية.

وأكد الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أهمية الشراكات المجتمعية في توفير فرص تعليمية وتأهيلية لأصحاب الهمم، مشيراً إلى أن لكل طالب قدراته واحتياجاته وطموحاته التي تتطلب توفير الدعم المناسب لتنميتها.

وثمّن رعاية "سالك" للفصل الدراسي، مؤكداً أنها تسهم في دعم جهود المركز لتوفير بيئة تعليمية تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وتساعدهم على اكتساب المهارات وتعزيز ثقتهم بأنفسهم والاستعداد لمختلف جوانب الحياة.

من جانبه، أكد إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك"، أن دعم تعليم أصحاب الهمم يمثل أحد مجالات المسؤولية المجتمعية التي تحرص الشركة على الإسهام فيها، من خلال المبادرات التي تعزز تكافؤ الفرص وتمكّن الأفراد من تطوير قدراتهم والمشاركة في المجتمع.

وقال إن رعاية الفصل الدراسي تأتي في إطار التزام الشركة بدعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي، وتوفير فرص تعليمية تساعد أصحاب الهمم على اكتشاف إمكاناتهم وتنمية مهاراتهم، بما ينعكس إيجاباً على حياتهم وحياة أسرهم.

وتأتي المبادرة امتداداً لجهود "سالك" في دعم أصحاب الهمم، التي تشمل إعفاء الفئات المؤهلة من رسوم التعرفة المرورية، إلى جانب شراكتها مع هيئة تنمية المجتمع في دبي لدعم وتمويل برامج مخصصة لهم، بهدف تعزيز استقلاليتهم وتسهيل مشاركتهم في الحياة اليومية.

ويُعد مركز راشد لأصحاب الهمم من المؤسسات المتخصصة في تعليم أصحاب الهمم وتأهيلهم وتدريبهم، من خلال برامج وخدمات تستهدف تنمية مهاراتهم ومواهبهم وتطوير قدراتهم، وفقاً لاحتياجاتهم المختلفة.

وتندرج رعاية الفصل الدراسي ضمن التعاون بين المؤسسات والجهات التعليمية والتأهيلية لدعم التعليم الدامج وتعزيز فرص أصحاب الهمم في التعلم والتأهيل والمشاركة المجتمعية.