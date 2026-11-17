أبوظبي في 17 نوفمبر / وام / يقدم معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026، في دورته الثامنة التي تعد الأكبر منذ انطلاقه، تجربة متكاملة للزوار الراغبين في دخول عالم القوارب أو تطوير تجاربهم البحرية، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ويجمع المعرض، المقرر إقامته بدءا من الخميس المقبل وحتى 22 نوفمبر الجاري في قاعة المارينا بمركز أدنيك أبوظبي، نخبة من العلامات التجارية العالمية للقوارب، ومصنعي المعدات والتجهيزات البحرية، إلى جانب أندية القوارب والمراسي ومدارس الإبحار والمؤسسات المالية.

ويتيح الحدث للزوار التعرف إلى مختلف مراحل اقتناء القوارب، بدءا من برامج التدريب والحصول على رخص القيادة البحرية، وصولاً إلى استكشاف أحدث القوارب ومقارنة خيارات الشراء والتمويل والتأمين والخدمات المرتبطة بها.

ويشارك نادي "The Captains Club" بصفته الراعي الماسي للمعرض، مستعرضا خدمات العضوية وتجارب الإبحار دون الحاجة إلى امتلاك قارب، فيما يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي حلولاً تمويلية وتأمينية لاقتناء القوارب، تشمل برامج مخصصة للمواطنين والمقيمين.

ويستقبل المعرض زواره يوميا من الساعة الثانية ظهرا حتى العاشرة مساءً، مقدما فرصة للتواصل مع خبراء القطاع والتعرف إلى أحدث المنتجات والخدمات البحرية.

وكانت دورة المعرض لعام 2025 قد استقطبت أكثر من 52 ألف زائر، على مساحة عرض بلغت 85 ألف متر مربع، ما يعكس مكانته بوصفه منصة متخصصة تجمع العاملين والمهتمين بالقطاع البحري في المنطقة.