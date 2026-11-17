أبوظبي في 17 نوفمبر/وام/ انطلقت اليوم منافسات فئة الأساتذة ضمن فعاليات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تستضيفها «مبادلة أرينا»، وسط مشاركة واسعة من لاعبين ولاعبات يمثلون أندية وأكاديميات محلية ودولية، ومستويات فنية عالية.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتستمر حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة حول العالم، يمثلون ما يزيد على 700 نادٍ وأكاديمية.

وشهد برنامج اليوم منافسات فئة الأساتذة للرجال والسيدات من حملة الحزامين البنفسجي والبني، إلى جانب تصفيات الدول لفئة الأساتذة 1 للرجال من حملة الحزام الأسود، والسيدات من حملة الحزامين البني والأسود.

اتسمت النزالات بمستويات فنية عالية، أبرزها التحكم في مجريات النزال، ودقة الانتقال بين الوضعيات، وإدارة الوقت والنقاط، والقدرة على قراءة تحركات المنافسين والتكيف مع مجريات المواجهات.

حضر المنافسات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وسعادة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسعادة يوسف عبدالله البطران، وسعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضوا مجلس إدارة الاتحاد، والعميد سلطان محمد السويدي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والدكتور مروان علي الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الشريكة والداعمة.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري أن فئة الأساتذة تمثل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير منظومة الجوجيتسو، باعتبارها حلقة وصل بين الخبرات الميدانية وإعداد الأجيال الجديدة، مشيراً إلى أن استدامة الإنجازات ترتبط بقدرة المنظومة الرياضية على الاستفادة من خبرات اللاعبين ونقلها بصورة منهجية إلى المواهب الصاعدة.

وقال إن لاعبي فئة الأساتذة يشكلون رصيداً فنياً مهماً لرياضة الجوجيتسو بما يمتلكونه من معرفة متقدمة بالتقنيات والخطط وإدارة النزالات، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية لهذه الفئة تكمن في دورها في نقل الخبرات المتراكمة إلى الأجيال الصاعدة، والإسهام في تطوير البيئة التدريبية ورفع جودة إعداد اللاعبين، بما يعزز استدامة التميز الرياضي.

وأعرب اللاعب الإماراتي أحمد العبدولي، من أكاديمية" M.O.D " الإماراتية، والحائز على الميدالية الفضية في منافسات الأساتذة 1 للحزام البني وزن 56 كجم، عن اعتزازه بالنتيجة التي حققها، مؤكداً أن سنوات المنافسة عززت لديه أهمية فهم تفاصيل النزالات وحسن توظيف المهارات، ولا سيما في التوقيت والتمركز وإدارة الجهد.

وأضاف أن التنوع الكبير في المدارس الفنية المشاركة في البطولة يسهم في تطوير أداء اللاعبين باستمرار، مؤكداً أن مسؤولية لاعبي فئة الأساتذة لا تقتصر على المنافسة، بل تمتد إلى دعم المواهب الشابة ونقل الخبرات إليها بما يساعدها على تطوير مستواها.

من جانبه، قال اللاعب الأذربيجاني زور أشوموف، من أكاديمية JGBJJ، المتوج بالميدالية الذهبية في منافسات الأساتذة 4 للحزام البني وزن 85 كجم، إن الفوز يعد ثمرة سنوات من الالتزام بالتدريب والمحافظة على الجاهزية البدنية والذهنية، مؤكداً أن البطولة تعد من أقوى البطولات العالمية، وأن الفوز فيها يحمل قيمة كبيرة نظراً لقوة المنافسات وتنوع مستويات المشاركين.

وتتواصل غداً (الأربعاء) منافسات فئة الأساتذة بإقامة نزالات الرجال من حملة الحزام الأسود، والسيدات من حملة الحزامين البني والأسود، فيما تنطلق الخميس تصفيات فئة المحترفين، تليها منافسات الأدوار الرئيسية يوم الجمعة، وصولاً إلى نهائيات الحزام الأسود للمحترفين يوم السبت، التي يسدل معها الستار على النسخة الثامنة عشرة من البطولة.