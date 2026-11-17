دبي في 17 نوفمبر/وام/ أكدت الدكتورة روضة حسن الشامسي عضو الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية الطبيبة الشرعية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي أهمية توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وعلوم الجينوم في تطوير أعمال الطب الشرعي والأدلة الجنائية، وتعزيز قدرات جهات التحقيق على كشف الجرائم وتحديد أسباب الوفاة.

وقالت الشامسي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/، على هامش النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية، إن القمة التي تختتم غدا تناقش مجموعة واسعة من المحاور المرتبطة بتطوير العمل الأمني والشرطي، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأمن والنقل والمواصلات وحماية الطفل والمرأة وغيرها من الموضوعات المرتبطة بخدمة المجتمع.

وأوضحت أن محاور الأدلة الجنائية تناولت أحدث التقنيات المستخدمة في الأدلة الجنائية الرقمية وعلوم الجينوم، ودورها في دعم التحقيقات وكشف ملابسات الجرائم، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المستخلصة من الأجهزة الذكية والهواتف، وتسريع إجراءات التحقيق والوصول إلى الأدلة التي تسهم في تحديد مرتكبي الجرائم.

وأضافت أن النقاشات تناولت دور الطب الشرعي وعلم الأمراض في تحديد أسباب الوفاة، لا سيما في قضايا القتل والوفيات المشتبه بها، من خلال فحص الأدلة الواردة من مسرح الجريمة وربطها بنتائج الفحوص والتشريح، بما يساعد على تحديد ملابسات الوفاة وتقديم نتائج دقيقة لجهات التحقيق.

وأشارت إلى أن إدارة الطب الشرعي بشرطة دبي تؤدي دوراً محورياً في دعم العدالة وحفظ حقوق الأفراد، من خلال تحديد أسباب الوفاة وتوثيق الإصابات وبيان كيفية حدوثها، سواء في حالات الحوادث أو الاعتداءات أو غيرها من القضايا، فضلاً عن فحص الحالات التي تستدعي التدخل الطبي الشرعي.

ولفتت إلى أن التقارير الطبية الشرعية تمثل مرجعاً مهماً لجهات التحقيق والقضاء، إذ تساعد على ربط الأدلة والنتائج الطبية بوقائع الجريمة، وتكوين صورة واضحة عن ملابساتها، بما يدعم إجراءات التحقيق ويسهم في تحقيق العدالة.