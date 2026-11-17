دبي في 17 نوفمبر/وام/ شهدت النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية توقيع 36 مذكرة تفاهم، منها 15 مذكرة على المستوى الدولي و21 على المستوى المحلي وذلك حتى اليوم الثاني من فعالياتها، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات الأمنية والشرطية.

وقال النقيب عبد الرحمن الظنحاني، رئيس منصة مذكرات التفاهم في القمة الشرطية العالمية، إن المنصة شهدت خلال هذه الدورة إطلاق مذكرات تفاهم على مستوى القيادات الشرطية في الدولة، بما يعزز أطر التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالعمل الأمني.

وأوضح الظنحاني في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/ أن القمة منصة دولية لتبادل الأفكار والخبرات بين القيادات الشرطية وممثلي الجهات المشاركة من مختلف دول العالم، والتعرف على أحدث الأنظمة والتقنيات في مجالات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمرورية ومكافحة المخدرات وغيرها من المجالات الأمنية.

وأضاف أن منصة توقيع مذكرات التفاهم تهدف إلى بناء جسور التواصل مع الجهات الشرطية والشركات المتخصصة في القطاع الأمني، وتذليل التحديات من خلال تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز فرص التعاون على المستويين المحلي والدولي.

وأشار إلى أن المنصة انطلقت مع النسخة الأولى من القمة الشرطية العالمية، وشكلت منذ ذلك الحين إحدى أدوات تعزيز الشراكات بين القيادات الشرطية والجهات الحكومية والشركات الخاصة العاملة في المجال الأمني، بما يدعم تطوير منظومة الأمن ويعزز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة.