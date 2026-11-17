أبوظبي في 17 نوفمبر/وام/ نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، فعالية في مسجد ياس الجنوبي بأبوظبي بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، حضرها معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة، وعدد من المسؤولين وأئمة المساجد.

تضمنت الفعالية العديد من الفقرات التي تناولت تعزيز قيم التسامح والاعتدال وترسيخ ثقافة التعايش والسلام في المجتمع واستهلت بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم تلاها قارئ من الحناجر الإماراتية، ثم ألقى معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، كلمة أكد فيها أن التسامح جوهر أصيل في الخطاب الديني الإماراتي فهو استراتيجية وطنية متجذرة، ورؤية قيادة حكيمة، يرسّخ أركانها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه و رصيد إنساني عالمي، ومسار اختارته دولة الإمارات واستثمرت فيه بوعي وبصيرة لأنّه الكفيل بإدارة الاختلاف وبناء الائتلاف، وترسيخ التنوع لصناعة السلام المجتمعي.

وقال معاليه إن من محاسن هذا اللقاء أن يأتي متزامنًا مع الاحتفاء بـ"يوم التسامح العالمي"، ليضعنا أمام سؤال متجدد: هل صارت قيمة التسامح حيّة في خطبنا، ودروسنا، وفتاوانا، وأخلاقنا وأسرنا ومجتمعنا؟ مشيرًا إلى أهمية دور المسجد والمنبر والإمام؛ بوصفه حارسًا لهذه القيمة وناقلاً أمينًا لها، وأكد أن مساجد الإمارات لم تألف يومًا كراهية ولا تشددا.

وأضاف: "لكي يكتمل تصورنا لهذا الصرح القيمي، سنشيّد معًا هذا البناء التسامحي على أربع منارات راسخة لا تنفصم الأولى منارة الجذور والأصول موضحا أن التسامح في خطابنا الديني التزام لا خيار، وفريضة لا مجرد فضيلة، والثانية منارة الحضور والمثل مشيرًا إلى أن حضور القيم هو الحضارة، وأن التسامح ماثل في كل مفاصل خطابنا الديني وهو جوهره النابض، ومن يتأمل في خطبة الجمعة الأسبوعية يدرك أن جوهر التسامح عمادها وركنها المكين؛ في مواضيعها الرصينة، ورسائلها الأمينة، ويتوج هذا المجال عبر تطوير الخطاب الديني وتأهيل الكفاءات، وتنمية ملكاتهم في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والفكر المستنير .

ونوه إلى أن المنارة الثالثة منارة السكون والوصول وقال في دولتنا سيظل خطابنا الديني منارة للسكينة والرحمة، بعيدًا عن الإثارة والفوضى؛ صوتًا للبناء لا معولاً للهدم، جسرًا للاجتماع لا سببًا للفرقة، فتكون بأسرها في صف وطنها ووراء قيادتها، انتماء صادقا، وولاء راسخا، ومحبّة غامرة ترسّخ اللحمة الوطنية.

والمنارة الرابعة هي منارة العبور والنور؛ وأوضح من خلالها معاليه أن التسامح في مشروع الإمارات الحضاري عروة وثقى ممتدة جامعة، وجسر آمن نحو المستقبل، نورث من خلاله هذا الإرث الحضاري للأجيال، وننفتح به على العالم بثقة واقتدار؛ جسر للتواصل الإنساني، ومرآة ناصعة تعكس الوجه المشرق لديننا الحنيف.

وحث معاليه العاملين في المساجد على ترسيخ التسامح، والتمكن من الوعي العميق بالقوانين والتشريعات الناظمة للخطاب الديني والمنظمة للتسامح، واستيعاب مساراته، والرجوع الدائم للمؤسسات الدينية الوطنية في كل ما يشكل عليكم، أو ترصدونه ممّا يجافي روح التسامح.

ثم ألقى عبد الرحمن الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الكفاءات الدينية والخطاب الشرعي في الهيئة ، كلمةً ركز فيها على دور الخطاب الشرعي الرصين في بناء مجتمعات واعية ومترابطة، ودور الكفاءات الدينية في ترسيخ قيم التسامح والاعتدال وتعزيز خطاب ديني يعكس سماحة الإسلام ومبادئه الإنسانية.

وتضمنت الفعالية جلسة حوارية بعنوان "التسامح هوية خطابنا الديني" ناقشت أربعة محاور رئيسية، شارك فيها عدد من المختصين في الشؤون الدينية والبحوث والدراسات الشرعية في الهيئة وسلطت النقاشات الضوء على أهمية تكامل الأدوار المؤسسية والمعرفية في تعزيز خطاب ديني واعٍ، يرسخ قيم التسامح والاعتدال ويعزز ثقافة التعايش في المجتمع.

تناول المحور الأول "خطبة الجمعة الموحدة وأثرها في ترسيخ هوية الخطاب الديني القائم على التسامح والتعايش" قدمه الواعظ محمد الحمادي، فيما استعرض المحور الثاني "برامج المعرفة الدينية ودورها في نشر ثقافة التسامح والاعتدال في الأسرة والمجتمع" تحدث فيه الواعظ محمد العطاس، رئيس قسم شؤون الخطب، وبحث المحور الثالث "مؤشر الاعتدال الديني ودوره في قياس أثر الخطاب الديني في بناء الحصانة الفكرية لدى الأجيال" وقدمته الباحثة شيخة الشامسي، رئيس قسم إعداد البحوث والدراسات الشرعية في الهيئة، فيما ركز المحور الرابع على تأهيل الكفاءات الدينية وتمكينها لتعزيز فاعلية الخطاب الديني المعتدل وتحدثت فيه الدكتورة نوف الشحي، رئيس قسم إعداد البرامج وتأهيل الكفاءات الدينية.

وأكدت الهيئة في ختام الفعالية حرصها على الارتقاء بالخطاب الديني ونشر قيم الإسلام السمحة، وتعزيز الوعي الديني المعتدل، وتفعيل دور المساجد في بناء جسور التواصل والتفاهم بين أفراد المجتمع، وتبني المبادرات التوعوية والمعرفية التي تسهم في ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش، وتعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجًا عالميًّا في نشر السلام والتقارب الإنساني والتعاون بين الشعوب، من خلال استراتيجية متطورة مواكبة تتماشى مع متغيرات العصر وتستجيب لاحتياجات المجتمع.