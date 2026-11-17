الفجيرة في 17 نوفمبر/وام/ زارت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، مبادرة «أنا من الإمارات»،

التي نظمتها مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالتعاون مع وزارة الأسرة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بمشاركة أكثر من 150 طالباً وطالبة من مرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى، إلى جانب 55 من أولياء الأمور، تزامناً مع النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وتنظمه وزارة الأسرة، بالتعاون مع الهيئة تحت شعار «كل لحظة تصنع فرقاً»، ضمن البرامج الوطنية لعام الأسرة 2026.

تأتي المبادرة انسجاماً مع أهداف أسبوع الطفولة المبكرة الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية السنوات الأولى في حياة الطفل، ودعم نموه المعرفي والاجتماعي والثقافي، وتوفير تجارب تعليمية قائمة على اللعب والاستكشاف، إلى جانب ترسيخ القيم المجتمعية والهوية الوطنية، وتعزيز تكامل الجهود المؤسسية في تهيئة بيئات محفزة لتنمية قدرات الأطفال.

واطّلعت معاليها على النسخة الأولى من اللعبة الإماراتية «رمستنا»، إحدى الإصدارات التعليمية المبتكرة لمؤسسة

الفجيرة للموارد الطبيعية، التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على الموروث اللغوي الإماراتي، من خلال بطاقات تفاعلية تربط مفردات اللغة العربية الفصحى باللهجة الإماراتية، وتشجع الوالدين والأجداد على تداول المفردات المحلية مع الأطفال، بما يعزز التواصل الأسري وانتقال الموروث الثقافي بين الأجيال بأسلوب يجمع بين التعلم والترفيه.

وتضمنت المبادرة ورشاً تعليمية وأنشطة تفاعلية لتنمية مهارات الأطفال وتحفيز التفكير الإبداعي وروح الاستكشاف لديهم، وتعزيز ارتباطهم بالموروث الثقافي الإماراتي، من خلال تجارب تجمع بين المعرفة والترفيه، وتسهم في غرس قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن منذ الصغر.

وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن الاستثمار في الطفولة المبكرة يمثل ركيزة أساسية لبناء

أجيال قادرة على الإسهام في مستقبل الوطن، مشيدةً بجهود إمارة الفجيرة في دعم المبادرات النوعية الموجهة للأطفال، وثمّنت دور مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في تنظيم مبادرة «أنا من الإمارات»، التي تعكس حرص المؤسسات الوطنية على الإسهام في تنشئة الأجيال وإثراء تجاربهم التعليمية.

وأضافت معاليها أن هذه الجهود تجسد أهمية الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية في تحويل مستهدفات أسبوع الطفولة المبكرة إلى مبادرات ملموسة تعود بالنفع على الأطفال والأسر، وتسهم في بناء بيئة مجتمعية داعمة لنمو الطفل وتطوره.

من جانبه، ثمّن سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، جهود وزارة الأسرة في

دعم المبادرات الوطنية الموجهة للأطفال، مؤكداً أن التعاون مع وزارة الأسرة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة يجسد أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية، وأشار إلى حرص المؤسسة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتوظيف إمكاناتها في تنفيذ مبادرات مجتمعية نوعية تحقق أثراً مستداماً وتواكب التوجهات الوطنية.

وتتضمن مبادرة "أنا من الامارات" تقديم النسخة الأولى من لعبة «رمستنا»، التي طوّرتها المؤسسة لتعريف الأطفال بالمفردات الإماراتية، وتستخدم اللعبة بطاقات تفاعلية تربط مفردات اللغة العربية الفصحى بنظيراتها في اللهجة الإماراتية، وتشجّع الآباء والأمهات والأجداد على استخدامها مع الأطفال في أحاديثهم اليومية.

ويشمل البرنامج ورشاً تعليمية وأنشطة تفاعلية تتيح للأطفال التعرّف إلى جوانب من التراث الإماراتي من خلال تجارب

عملية تحفّز الفضول والتفكير الإبداعي، وتُسهم مشاركة أولياء الأمور في ربط هذه التجارب بالحياة اليومية للأسرة، بما يدعم انتقال الموروث الثقافي واللغوي بين الأجيال.



