أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام / بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحة الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.