رأس الخيمة في 17 نوفمبر /وام/ احتفلت جامعة رويال رودز الكندية، بتخريج الدفعة الأولى من طلبتها، في حفل أُقيم بفندق والدورف أستوريا رأس الخيمة، برعاية الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة الجامعة، وحضور الدكتور فيليب ستينكامب، رئيس الجامعة ونائب مستشارها، والدكتور ستيفن رايسيج، المدير التنفيذي لدائرة المعرفة في رأس الخيمة ، والمستشار مجاهد العامري، إلى جانب عدد من الشخصيات الأكاديمية والرسمية.

وألقى الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، كلمة هنّأ فيها الخريجين بمناسبة إتمام متطلبات دراستهم ونيل شهاداتهم الجامعية، مشيداً بجهودهم وإنجازاتهم الأكاديمية، ومؤكداً أهمية مواصلة مسيرة التعلم والتميز، وتوظيف ما اكتسبوه من معارف وخبرات في حياتهم المهنية، بما يسهم في خدمة مجتمعاتهم ودعم مسيرة التنمية.

من جانبه، أعرب الدكتور فيليب ستينكامب، عن اعتزازه بتخريج الدفعة الأولى من طلبة الجامعة، مؤكداً أهمية هذه المناسبة في مسيرتها الأكاديمية، وما تمثله من خطوة نحو إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل والتحديات المستقبلية.

وأشاد بالشراكة التعليمية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، متمنياً للخريجين التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية.

وشارك الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، والدكتور فيليب ستينكامب، في مراسم تسليم الشهادات للخريجين، في أجواء احتفالية عكست أهمية هذه المناسبة الأكاديمية.

ويُعد تخريج الدفعة الأولى محطة مهمة في مسيرة جامعة رويال رودز الكندية، وخطوة تعزز حضورها في مجال التعليم العالي، وتؤكد أهمية الشراكات التعليمية الدولية في توسيع فرص التعليم والتأهيل الأكاديمي، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام في التنمية المستدامة وخدمة مجتمعاتها.