دبي في 17 نوفمبر / وام / وقعت القيادة العامة لشرطة دبي خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة الشرطية العالمية 2026، عدداً من مذكرات التفاهم مع جهات حكومية وأكاديمية وشركات مُتخصصة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع آفاق التعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات المعرفية، والتعليمية، والتدريبية، والحلول التقنيات، والذكاء الاصطناعي، وخدمات الكلاب البوليسية.

وشملت مذكرات التفاهم، توقيع مذكرة مع كلية الشرطة في المملكة المتحدة في تقديم الاستشارات، وتبادل أفضل الممارسات العالمية في مجالات تحليل البيانات وجودة الحياة في بيئة العمل.

كما وقّعت شرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة "وورلدوايد كايناين يو آي إي"، للتعاون في مجالات الكلاب البوليسية من التدريب والتعليم والرعاية البيطرية والبحث والتطوير، وتبادل الخبرات في مناهج التدريب والمشاريع المستقبلية ذات الصلة.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، شملت المذكرات التعاون مع وشركة "بريسايت للذكاء الاصطناعي"، في مجال التقنيات الناشئة وحلول البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يعزز كفاءة العمليات ويدعم اتخاذ القرار.

وختمت شرطة دبي، مذكرتها بتوقيع مذكرة مع وكالة "ذا ايليت إنترناشونال التجارية"، في مجال تطوير أسطول المركبات الشرطية، والتقييم الفني لها، وإجراء الاختبارات اللازمة، واعتماد نتائج التجارب، وجهوزية المركبات.