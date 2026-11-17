دبي في 17 نوفمبر /وام/ شهد اليوم الثاني من القمة الشرطية العالمية، أكثر من 60 جلسة وحلقة نقاشية شملت مسارات تخصصية ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وتناولت موضوعات "تحقيقات الشرطة: الاستخبارات الإجرامية والأدلة الجنائية المبتكرة"، و"الأمن الجوي والسكك الحديدية والطرق والبحرية في عالم متصل"، و"الشرطة المجتمعية: ذكية. آمنة. معاً"، وشارك فيها قادة أجهزة الشرطة وخبراء المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية وقطاع التقنية.

وبحثت الجلسات التعاون الدولي في التحقيقات الجنائية، وعلم الأمراض الجنائي وسبب الوفاة في الحالات المعقدة، وعلم الجينوم والمعلوماتية الحيوية والذكاء الاصطناعي في التحقيقات، وثورة الذكاء الاصطناعي في الأدلة الجنائية الرقمية، وتتبع الأثر الرقمي والعملات المشفّرة، إلى جانب جلسة "المرأة في الأدلة الجنائية: تشكيل مستقبل العدالة".

وبحث مسار الأمن الجوي والسكك الحديدية والطرق والبحرية في عالم متصل، التنسيق البري والجوي والبحري عندما تصبح الحدود غير واضحة، وأمن الطيران وحماية العمليات الجوية والأجواء الرقمية، وبناء شبكات سكك حديدية مرنة، وحماية شبكات النقل من تهديدات الطائرات بدون طيار، والأنظمة البحرية غير المأهولة، وبناء منظومة التنقل الذكي للشرطة في المستقبل.

واستعرضت جلسة حوارية نموذج مترو وترام دبي في ليلة رأس السنة بمشاركة إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات.

وفي مسار تحقيقات الشرطة، ألقى العميد سعيد الهاجري، مدير عام الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، كلمة رئيسية حول التحقيقات للحصول على نتائج متصلة.

وركّز مسار "الشرطة المجتمعية: ذكية. آمنة. معاً" على حماية الأطفال والأسرة، من خلال موضوعات شملت السلامة الرقمية للأطفال، والأسر كشركاء في الأمن المجتمعي، وبناء الثقة بين الشرطة والمجتمع، وتعزيز رفاهية الضباط وأسرهم.

وشهد المسار جلسة "حماية الأسرة في البيئات المعقدة" بمشاركة سعادة لنا الوريكات، مديرة منظمة اليونيسف لدول مجلس التعاون الخليجي، وأوليفيا ليند هالدورسون، الأمين العام لشبكة بارناهوس، وهالفارد غورسيث، مدير حقوق المساواة والكرامة في مجلس أوروبا، وراشيل بنسادون، المسؤولة المتخصصة في مجال حماية الأطفال في وحدة مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال في الإنتربول، وأدارتها الملازم هيام صلاح، ضابط شرطة - حماية الطفل في شرطة دبي.

وتناولت الجلسة التنمر الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي، مع استعراض نتائج استطلاع شمل أكثر من 30 ألف طفل رأى 66% منهم أن التنمر الإلكتروني ازداد، فيما قال طفل من كل اثنين إنه لا يعرف أين يبلّغ أو يحصل على الدعم، وكشف ما لا يقل عن 1.2 مليون طفل أن صورهم جرى التلاعب بها بالذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى مقاطع مزيفة ذات طابع جنسي صريح خلال العام الماضي.

وأكدت لنا الوريكات أن اختبار أي قانون يكمن في حصول الطفل على الحماية نفسها أياً كانت الجهة التي يفصح لها، من شرطة أو صحة أو تعليم، ما يتطلب منظومة متكاملة بمسار إحالة واضح وأخصائيين اجتماعيين مدربين.

وشددت أوليفيا ليند هالدورسون على أن الاستماع إلى الطفل حق له، ويرفع جودة التحقيقات ويجنّبه الإيذاء النفسي المتكرر.

واستعرض هالفارد غورسيث، اتفاقية إسطنبول بوصفها التزامات عملية على الشرطة في الدول الأعضاء الـ46 في مجلس أوروبا، مركّزاً على ثلاثة محاورهي "التدخل الفوري عبر صلاحيات إبعاد الجاني"، و"التقييم المشترك والمستمر للمخاطر"، و"إجراء التحقيقات دون الاعتماد على شهادة الضحية وحدها".

وأكدت راشيل بنسادون، أن أول اتصال بالطفل يكون عادة مع ضابط شرطة، وأن المقابلة الواحدة المنسقة تمنح معلومات أكثر موثوقية، وأن الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ضد الأطفال تحدٍّ لا تستطيع جهة بمفردها مواجهته.

وفي ختام الجلسة، التي تتزامن مع عام الأسرة في دولة الإمارات، دعت الملازم هيام صلاح إلى الوصول إلى الأسر مبكراً، والاستماع إلى الأطفال، وتحويل المعايير القانونية إلى حماية فعلية، مؤكدة أن الأسرة الآمنة هي التي تعرف أين تلجأ للحصول على الدعم.

وتواصل القمة الشرطية العالمية أعمالها غداً الأربعاء 18 نوفمبر، حيث تُختتم بحفل جوائز القمة الشرطية العالمية.