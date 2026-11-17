دبي في 17 نوفمبر / وام / استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عدداً من القيادات الأمنية والشرطية وكبار المسؤولين عن أجهزة إنفاذ القانون من مختلف دول العالم، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من القمة الشرطية العالمية، التي تستضيفها دبي، في إطار تعزيز علاقات التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات الأمنية والشرطية.

وشملت اللقاءات كلاً من معالي ماتوش شوتاي إشتوك، وزير الداخلية في سلوفاكيا، والسيد عبداللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني في المملكة المغربية، والفريق أول بهادير تاشماتوف، قائد الحرس الوطني في أوزبكستان، والسيد لسه بوك، مفوض الشرطة الوطنية في الدنمارك، والسيد إيغرت بيليتسيف، المدير العام للشرطة في إستونيا، واللواء ألتانغيريل لخامسورين، رئيس الوكالة الخاصة لحماية الدولة في منغوليا، و السيد ستيف نت، مساعد المفوض لمكافحة الإرهاب في الشرطة الفيدرالية الأسترالية، إلى جانب سعادة اللواء كامو تسوتسوليان، قائد الشرطة ونائب وزير الداخلية في جمهورية أرمينيا.

وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين شرطة دبي وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الأمنية الدولية، وتطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات الشرطية، بما يسهم في رفع مستويات الجاهزية الأمنية، وتعزيز القدرات في مواجهة التحديات والجرائم العابرة للحدود، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الأمني العالمي.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري حرص شرطة دبي على توسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية مع الأجهزة الأمنية والشرطية حول العالم، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التكامل والتعاون الدولي في تعزيز الأمن والاستقرار، وتطوير منظومة العمل الشرطي وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

وأشار معاليه إلى أن القمة الشرطية العالمية تمثل منصة دولية رائدة لتعزيز الحوار والتواصل المباشر بين القيادات الأمنية وصناع القرار والخبراء والمتخصصين، وتبادل الرؤى حول مستقبل العمل الشرطي، واستشراف الحلول المبتكرة للتحديات الأمنية، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً.

من جانبهم، أشاد المسؤولون والقيادات الأمنية الدولية بالدور الذي تضطلع به شرطة دبي في تطوير منظومة العمل الأمني والشرطي، وبأهمية القمة الشرطية العالمية في مد جسور التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات الشرطية والأمنية على المستوى الدولي، مؤكدين حرصهم على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل