دبي في 17 نوفمبر / وام / دشّنت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع شركة «AGMC»، أول دراجة نارية فارهة من طراز «BMW M 1000 RR»، ضمن أسطول دورياتها السياحية، بهدف تعزيز حضورها الأمني والمجتمعي في المناطق السياحية والمعالم الحيوية بإمارة دبي.

وجرى تدشين الدراجة خلال فعاليات القمة الشرطية العالمية في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور العميد مدرب طيار علي فرج المهيري، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد عمر علي أحمد المطوع الشحي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الأمن الجنائي، والعقيد محمد عبدالرحمن، مدير إدارة الشرطة السياحية

والمقدم أنور النمر، مدير إدارة مركبات القوة، إلى جانب محمد لطفي، المدير العام لشركة «AGMC»، وفادي رزق، مدير الشركات الإستراتيجية بالشركة، وعدد من الضباط وموظفي الجانبين.

وأكد العميد علي فرج المهيري أن تدشين الدراجة يأتي في إطار إستراتيجية شرطة دبي لتعزيز حضورها في المناطق السياحية والمعالم البارزة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والأمان، وتقديم الخدمات الشرطية والإرشادية للسياح والزوار، مشيداً بالتعاون مع شركة «AGMC».

وتتميز الدراجة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 999 سنتيمتراً مكعباً، يولد قوة تصل إلى 218 حصاناً، وعزم دوران يبلغ 113 نيوتن متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 314 كيلومتراً في الساعة، فيما تتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.1 ثانية.

ويبلغ وزن الدراجة 194 كيلوغراماً، وسعة خزان الوقود 16.5 لتر، وهي مزودة بأنظمة تحكم إلكترونية متطورة، وأجنحة هوائية لتعزيز الديناميكية الهوائية، إلى جانب استخدام ألياف الكربون في تصميمها.