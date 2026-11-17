الشارقة في 17 نوفمبر / وام / أطلقت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة تحدي "داتاثون الشارقة للبيانات 2027" الذي يدعو طلبة الجامعات للتنافس على توظيف مهاراتهم في تحليل مجموعات بيانات إمارة الشارقة لفهم التحديات المجتمعية وتطوير حلول تسهم في خدمة المجتمع.

يبدأ البرنامج بورشة تعريفية وتدريبية تعقد في 15 يناير 2027 يليها التحدي الذي يقام في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يومي 16 و17 يناير والذي يستهدف طلبة الجامعات المتخصصين في علوم البيانات والحوسبة والإحصاء والهندسة والتخصصات المرتبطة بها ويتيح لهم فرصة المشاركة ضمن فرق تضم ثلاثة أو أربعة طلبة.

وتتولى لجنة تحكيم مشتركة تضم ممثلين عن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة تقييم أعمال الفرق الطلابية المشاركة على أن يتم الإعلان عن الفائزين في 21 يناير بالتزامن مع انطلاق المنتدى.

و تقدم القيادة العامة لشرطة الشارقة جوائز مالية للفرق الفائزة بقيمة 30 ألف درهم للفريق الحاصل على المركز الأول و20 ألف درهم للمركز الثاني و12 ألف درهم للمركز الثالث.

وقال سالم علي بن درويش المدير التنفيذي للمنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية مدير إدارة التنمية المجتمعية بالدائرة : سعيًا منا لإتاحة الفرص أمام أفراد المجتمع للاطلاع على البيانات المتعلقة بإمارة الشارقة وفهم ما تعكسه من واقع يرتبط بحياتهم اليومية يقدم داتاثون الشارقة للبيانات فرصة لطلبة الجامعات للتعمق في عالم البيانات وتقديم مساهمات مؤثرة و نحن نؤمن بأن الجمع بين الجامعات والجهات الحكومية والمواهب الشابة في منصة واحدة يسهم في تعزيز منظومة المعرفة والبحث في إمارة الشارقة.

وتعتمد الفرق الطلابية المشاركة على مهاراتها في تحليل البيانات وإعداد الرسوم البيانية والبرمجة والتعامل مع قواعد البيانات لدراسة ستة قطاعات رئيسية هي السياحة والنقل الجوي والعقارات وعقود الإيجار والكهرباء والمياه والمناخ والحوادث المرورية والرخص التجارية وتستند الفرق في عملها إلى مجموعات البيانات العامة في إمارة الشارقة حيث تحلل البيانات المتاحة وتصوغ أسئلة بحثية بشأنها وترصد التوجهات والأنماط وتستخلص المؤشرات والرؤى المتعلقة بكل قطاع.

ولفت إلى أن جميع الجامعات مدعوة إلى ترشيح فرق طلابية للمشاركة في التحدي كما يمكن التسجيل للراغبين من الطلبة عبر القنوات الرسمية للمنتدى و يُشترط تقديم المشاركات في موعد أقصاه 26 نوفمبر 2026 عبر الموقع الإلكتروني: datathon.dcdf.ae.