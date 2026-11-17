دبي في 17 نوفمبر /وام/ أنجزت "فلاي دبي" بالشراكة مع شركة "بوزيتيف زيرو"، مشروعا جديدا للطاقة الشمسية، سيسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1169 طناً سنوياً، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات، وضمن جهود الناقلة في تعزيز الاستدامة من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة.

ويتضمن المشروع الذي تبلغ قدرته 1.1 ميغاواط ذروة /MWp/ تركيب أنظمة للطاقة الشمسية فوق مواقف السيارات وعلى أسطح مباني الناقلة في المقر الرئيسي للشركة؛ حيث تتولى شركة "بوزيتيف زيرو" تنفيذ وتشغيل هذه الأنظمة.

ومن المتوقع أن يولد المشروع أكثر من 1.7 غيغاواط/ساعة من الكهرباء سنوياً وهي كمية تكفي لتزويد 244 منزلاً بالطاقة لمدة عام كامل وتغطي 10% من احتياجات مرافق المقر الرئيسي لـ فلاي دبي من الكهرباء، وأن يسهم في خفض تكاليف الطاقة بملايين الدراهم على مدى عمره التشغيلي البالغ 20 عاماً.

وتأتي مبادرة الطاقة الشمسية ضمن إستراتيجية الاستدامة الشاملة لـ"فلاي دبي" التي تتضمن خطة شاملة للحد من الأثر البيئي عبر عملياتها المختلفة وسلسلة القيمة الخاصة بها.

وقال محمد حارب المهيري، الرئيس التنفيذي للمشتريات والتكنولوجيا في "فلاي دبي"، إن الناقلة استثمرت على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل كبير في مقرها الرئيسي وبيئة العمل لديها بهدف توفير مكان عمل أكثر استدامة وكفاءة وبما يدعم جهودها الأوسع للحد من بصمتها الكربونية، لافتا إلى أن هذه الشراكة تعكس التزامها المستمر بتبني حلول مبتكرة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة لعملياتها وللمجتمع.

ويضم أسطول فلاي دبي 79 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس التي تتميز بكفاءة في استهلاك الوقود تزيد بنسبة 14% مقارنة بالطرازات السابقة.