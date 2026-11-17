أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام / استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فريق عمل الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.

وأعرب سموه عن شكره لفريق العمل لجهودهم في إنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي أصبحت ملتقى وطنياً مهماً للتفكير فيما تحقق من إنجازات ومكتسبات ومراجعته وفي الوقت نفسه وضع الخطط والرؤى لما نطمح إليه خلال الفترة المقبلة بما يواكب متطلبات المستقبل.

وقال سموه إن دولة الإمارات تمثل مصدر إلهام في مجال العمل الحكومي الناجح والمتطور والمتجدد باستمرار.. مضيفا سموه أن العمل بروح الفريق أساس النجاح، وهو ما تجلى في الاجتماعات السنوية للحكومة..وهذه الروح تعد ثقافة عمل راسخة داخل مؤسسات الدولة.

وقال سموه: إننا نستثمر فيكم ونراهن عليكم وأمثالكم من أبناء الوطن..وثقتنا كاملة في أن هذا الاستثمار هو أفضل استثمار للمستقبل.

وأعرب سموه عن تمنياته دوام التوفيق لفريق عمل تنظيم الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دوراتها القادمة.