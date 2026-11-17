الشارقة في 17 نوفمبر/ وام / حقق لاعبو نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية نتائج مميزة خلال مشاركتهم في بطولة الإمارات للتزلج على الماء التي اختتمت في أبوظبي بمشاركة 14 لاعباً من النادي تنافسوا في فئتي الويك سيرف والويك بورد وقدموا مستويات فنية لافتة عكست جاهزيتهم وتطورا مهاراتهم الرياضية.

وشهدت منافسات البطولة تألق لاعبي النادي حيث أحرز اللاعب سعيد سيف النعيمي المركز الثاني في فئة الويك سيرف فيما جاء اللاعب عبدالرحمن سيف النعيمي في المركز الثالث ليواصل سعيد سيف النعيمي تألقه بتحقيق المركز الثالث في فئة الويك بورد – اللانترميديت.

وفي فئة الويك بورد للناشئين حقق اللاعب حمد عبدالله عباس المركز الخامس فيما حل اللاعب سيف حميد الحمادي في المركز السادس ضمن منافسات شهدت مشاركة نخبة من اللاعبين.

وأكد سعادة أحمد عيسى الحوسني مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية أن النتائج التي حققها لاعبو النادي في بطولة الإمارات للتزلج على الماء تعكس مستوى التطور الذي تشهده الألعاب البحرية والجهود المبذولة في إعداد وتأهيل اللاعبين مشيداً بالأداء المتميز الذي قدمه أعضاء الفريق خلال منافسات البطولة.

وأشار إلى أن مشاركة 14 لاعباً في منافسات الويك سيرف والويك بورد وتحقيق مراكز متقدمة يمثلان حافزاً لمواصلة العمل على اكتشاف المواهب الواعدة وصقل قدراتها وتعزيز حضور النادي في مختلف البطولات المحلية مؤكداً حرص النادي على توفير الإمكانات والبرامج التدريبية التي تسهم في تطوير مستوى اللاعبين وتمكينهم من المنافسة وتحقيق الإنجازات ورفع اسم إمارة الشارقة في المحافل الرياضية.