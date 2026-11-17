رأس الخيمة في 17 نوفمبر / وام / شاركت دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة في معرض رأس الخيمة للابتكار 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري في مركز رأس الخيمة للمعارض، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر"، وذلك من خلال جناح خاص تستعرض فيه أبرز مبادراتها ومشاريعها في مجالات التحولالرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتطوير رأس المال البشري.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الدائرة المستمرة لتبني الحلول التقنية الحديثة وتطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية، بما يعزز كفاءة العمليات والخدمات، ويرتقي بتجربة الموظفين والمتعاملين، ويسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل الحكومي.

وأكدت سعادة سارة أحمد الزعابي مدير عام دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة، أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي وتعزيز جاهزيته للمستقبل، مشيرةً إلى أن الاستثمار في التقنيات الحديثة يجب أن يتكامل مع الاستثمار في الإنسان، باعتباره المحرك الأساسي للتطوير والتغيير المؤسسي.

واضافت الزعابي : نؤمن في دائرة الموارد البشرية بأن الابتكار الحقيقي لا يقتصر على تبني التقنيات الحديثة، بل يتحقق من خلال توظيفها في تطوير حلول عملية تُحدث أثراً ملموساً في كفاءة العمليات وجودة الخدمات وتجربة الموظفين والمتعاملين، ومن هذا المنطلق نواصل تطوير منظومة الموارد البشرية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز فرص التعلم والتطوير المهني، بما يسهم في بناء كفاءات حكومية قادرة على مواكبة المتغيرات والاستعداد لمتطلبات المستقبل.

وقالت : تمثل مشاركتنا في معرض رأس الخيمة للابتكار فرصة لإبراز نماذج عملية للابتكار في قطاع الموارد البشرية، والتعريف بالمشاريع والمبادرات التي تنفذها الدائرة، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع المؤسسات التدريبية والخبراء، ونسعى من خلال هذه المشاركة إلى توسيع آفاق الشراكات المعرفية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة بما يدعم بناء بيئة عمل حكومية أكثر مرونة وكفاءة واستعداداً للمستقبل.

وتستعرض الدائرة خلال المعرض تجربتها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن نظام "مواردنا" لإدارة رأس المال البشري، من خلال تفعيل 13 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي موزعة على ست وحدات من نظام SAP SuccessFactors، بما يدعم تطوير العمليات والإجراءات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والانتقال نحو ممارسات أكثر ذكاءً في إدارة الموارد البشرية.

كما تسلط المشاركة الضوء على دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة الموظفين والمديرين، وتبسيط عدد من العمليات، ودعم اتخاذ القرارات، بما يعكس توجه الدائرة نحو الانتقال من رقمنة الإجراءات إلى توظيف التقنيات الذكية لتحقيق قيمة مضافة في بيئة العمل الحكومي.

كما تستعرض الدائرة منصة تمكين رأس الخيمة "RAK People Hub"، التي تهدف إلى دعم التطوير المهني وبناء القدرات، من خلال توفير بيئة رقمية تربط الكفاءات بالخبراء والمدربين والجهات التدريبية، وتتيح فرصاً متنوعة للتعلم وتبادل الخبرات والمعرفة.

وتجسد المنصة توجه الدائرة نحو تطوير منظومة التعلم والتدريب، وتوسيع نطاق الشراكات المعرفية، وتعزيز فرص الوصول إلى البرامج والمبادرات التي تواكب المهارات المستقبلية واحتياجات سوق العمل، بما يدعم النمو المهني المستمر للكفاءات الحكومية.

وضمن مشاركتها في المعرض، تنظم الدائرة، بالتعاون مع شركاء منصة تمكين رأس الخيمة، تسع ورش تدريبية على مدار أيام المعرض الثلاثة، يقدمها نخبة من الخبراء والمدربين ومراكز التدريب المتخصصة.

ودعت دائرة الموارد البشرية زوار معرض رأس الخيمة للابتكار 2026 إلى زيارة جناحها والتعرف عن قرب على مبادراتها ومشاريعها في مجالات الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفرص التي توفرها منصة تمكين رأس الخيمة للتعلم والتطوير المهني.