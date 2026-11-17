أبوظبي في 17 نوفمبر /وام/ نظّمت مجموعة تدوير حملة "تعزيز الخدمات والتوعية المجتمعية في الظفرة"، في إطار جهودها لدعم التوسع التدريجي في خدمات جمع النفايات التي تقدمها شركتها التابعة "تجميع" في منطقة الظفرة.

وهدفت الحملة إلى تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، ورفع مستوى الوعي بالخدمات المتاحة وآليات الاستفادة منها، من خلال سلسلة من اللقاءات والأنشطة المجتمعية التي جمعت فرق العمل بالسكان والمزارعين، وأتاحت لهم فرصة طرح استفساراتهم ومشاركة آرائهم واحتياجاتهم، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة في المنطقة.

وشملت الحملة، التي أُقيمت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، ستة أنشطة للتواصل المجتمعي، تناولت حاويات النفايات الجديدة، وجمع النفايات المنزلية، وخدمات جمع النفايات كبيرة الحجم والخضراء، ونقاط التجميع المخصصة لنفايات المزارع.

ونُفّذت الحملة بالشراكة الإستراتيجية مع هيئة البيئة – أبوظبي، وبالتعاون مع مجالس أبوظبي وبلدية منطقة الظفرة وشرطة الظفرة ومؤسسة التنمية الأسرية – فرع الظفرة.

وقال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للاتصال والتوعية في مجموعة تدوير: "نحرص على التواصل المباشر مع السكان والمزارعين بالتزامن مع تقديم خدماتنا تدريجياً في الظفرة. ونحرص من خلال لقاءاتنا معهم، على الاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم، والتعريف بالخدمات المتاحة وآليات الاستفادة منها، بما يضمن سهولة الوصول إليها. كما نواصل العمل بالتعاون مع شركائنا لتعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءتها، وتقديم حلول مستدامة تواكب احتياجات المنطقة وتطلعات مجتمعها".

وتضمّنت الأنشطة مشاركتين في مهرجان الظفرة للتمور، ولقاءين في مؤسسة التنمية الأسرية بالمرفأ ومركز شرطة مدينة زايد، إلى جانب ملتقى مجتمعي في السلع ولقاء في مجلس مدينة زايد.

وجمع اللقاء الذي نُظّم في مجلس مدينة زايد، بالتعاون مع مجالس أبوظبي، تحت عنوان "خدمات مجموعة تدوير وتجميع في الظفرة"، السكان وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية. وتناول ترتيبات جمع النفايات من المنازل والمزارع، والحاويات الجديدة، والتحسينات المقررة لنقاط التجميع المخصصة لنفايات المزارع.

كما تلقّى المشاركون إرشادات حول آلية طلب جمع النفايات كبيرة الحجم والخضراء، بما في ذلك الأثاث غير المرغوب فيه ومخلّفات تقليم الحدائق، عبر منصة "تم".

وقال حسين الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة "تدوير للخدمات والحلول البيئية": "يمثّل توسّع عملياتنا في منطقة الظفرة محطة مهمة في مسيرة تطوير خدمات إدارة النفايات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة في مختلف أنحاء المنطقة. ومن خلال تعزيز قدراتنا التشغيلية والتوزيع الأمثل للموارد، نسعى إلى رفع كفاءة خدمات جمع النفايات وتعزيز موثوقيتها وانتظامها، بما يراعي الخصائص الجغرافية للمنطقة ومتطلباتها التشغيلية".

وبدأت الاستعدادات التشغيلية المرحلية لشركة "تجميع" في أكتوبر، وتشمل ليوا والسلع وغياثي ومدينة زايد ودلما والمرفأ، على أن تبدأ الاستعدادات التشغيلية في دلما والمرفأ خلال ديسمبر 2026. وتشمل الخدمات جمع النفايات البلدية الصلبة من المناطق السكنية والتجارية، وجمع النفايات كبيرة الحجم والخضراء من المناطق السكنية، وجمع نفايات المزارع من نقاط التجميع المخصصة لها.