الأقصر - مصر في 17 نوفمبر/ وام / ثمّن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ محافظة الأقصر في جمهورية مصر العربية الجهود الثقافية الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دعم الحراك الثقافي وتعزيز حضور الثقافة العربية في مختلف البلدان مشيداً في الوقت نفسه بمبادرة بيوت الشعر التي انبثق منها بيت الشعر في الأقصر، ليصبح علامة ثقافية بارزة في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة محافظ الأقصر بحضور محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة وذلك في مكتب المحافظ في مقر ديوان المحافظة قبيل إنطلاق فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للشعر العربي.

وأكّد المحافظ عمارة أن الحراك الثقافي بين الشارقة والأقصر يتواصل عبر العديد من الفعاليات والأنشطة التي تجسّد عمق التعاون الثقافي بين الجانبين مؤكداً أن بيت الشعر في الأقصر يؤسس لحركة ثقافية تجاوزت حدود المحافظة وامتدت إلى عموم القطر المصري مشيرا إلى أنها رسالة ثقافية نبيلة يقوم البيت بنشرها في كافة أنحاء مصر.

وأشاد عمارة بالدور الثقافي الذي يقوم به بيت الشعر في الأقصر مؤكداً أنه أصبح شريكاً فاعلاً في تنشيط الحركة الثقافية بالمحافظة وتعزيز حضور الشعر والأدب في فعالياتها ومشهدها الإبداعي.

وأبدى محافظ الأقصر إعجابه بالمشاريع الثقافية التي تنفذها الإمارة في الوطن العربي وإفريقيا مشيراً إلى أنه تابع أحد البرامج التي تناولت مشروعاً للشارقة يُعنى بتحفيظ القرآن الكريم في عدد من الدول الإفريقية.

من جانبه أكد عبدالله العويس إن حضورنا للمرة الخامسة عشرة بدءا من تنظيم ملتقى الشارقة للشعراء الشباب العرب في العام 2010 في إطار التفعيل الثقافي بين الشارقة ومحافظة الأقصر دليل على نجاح هذه المسيرة الثقافية لافتا إلى مبادرة بيوت الشعر وما تقدمه من مهرجانات شعرية أصبحت اليوم علامات ثقافية في المشهد الثقافي العربي مؤكداً أنها تحظى برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة ومتابعته ومشيراً إلى مهرجان الأقصر الذي أشاد سموّه ببرنامجه الحافل بالفعاليات والأنشطة الثقافية.

ورداً على ما طرحه محافظ الأقصر بشأن اهتمام الشارقة الثقافي في إفريقيا أوضح العويس قائلاً: على غرار مبادرة بيوت الشعر في الوطن العربي حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على نقل هذا الحراك الثقافي إلى الدول الإفريقية من خلال إطلاق مبادرة ملتقيات الشعر العربي في إفريقيا التي تُقام فعالياتها في تسع دول تأكيداً لاهتمام سموّه باللغة العربية وتعزيز حضورها بين الناطقين بها في القارة الإفريقية.

وحول الدورة الحالية من مهرجان الأقصر أكّد العويس أن استضافة شعراء من 21 محافظة مصرية تمثّل إنجازاً ثقافياً يُحسب لبيت الشعر في الأقصر الذي نجح في الوصول إلى المبدعين من كافة المحفظات واحتضان تجاربهم الشعرية والإسهام في صقل مواهبهم والارتقاء بمنجزهم الإبداعي.

وقال إن بيت الشعر في الأقصر هو بيت الشعر في مصر بالنظر إلى حجم العمل الثقافي الذي يضطلع به منذ تأسيسه وحتى اليوم مؤكداً أن المهرجان يشكّل دليلاً واضحاً على هذا الجهد الثقافي الحيوي وما حققه من حضور وتأثير في المشهد الشعري المصري.

وفي ختام اللقاء أهدى العويس محافظ الأقصر نسخة من مجلة "الشارقة الثقافية" الصادرة في نوفمبر الجاري والتي تصدّرت غلافها صورة لمدينة الأقصر احتفاءً بالدورة الجديدة من المهرجان.