أوكلاند - نيوزيلندا في 17 نوفمبر / وام / حصدت مؤسسة الشارقة للغذاء «اكتفاء» ممثلةً بمزرعة ومصنع مليحة للألبان جائزتين مرموقتين ضمن جوائز الاتحاد الدولي للألبان للابتكار 2026 (IDF Dairy Innovation Awards) التي أُقيمت ضمن فعاليات القمة العالمية للألبان في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا.

فقد فازت المؤسسة في فئتين رئيسيتين الأولى الابتكار في رعاية الثروة الحيوانية بالمزارع عن مشروع «منظومة مزرعة مليحة للألبان المتكاملة للرعاية الدقيقة للحيوانات والمرونة المناخية» الذي تطبقه مزرعة مليحة للألبان والثانية الابتكار المستدام في عمليات تصنيع الألبان عن مشروع «الابتكار المستدام في عمليات تصنيع مليحة للألبان» الذي ينفذه مصنع مليحة للألبان متفوقةً بذلك على 182 شركة ومؤسسة مشاركة من 23 دولة حول العالم.

ويُمثّل هذا الفوز المزدوج إنجازاً تاريخياً باعتبار «اكتفاء» أول مؤسسة من منطقة الشرق الأوسط تحصد هاتين الجائزتين العالميتين والذي جاء امتداداً للرؤية الاستراتيجية لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعمه المتواصل لتطوير منظومة غذائية مستدامة وترسيخ نموذج رائد في إنتاج الألبان العضوية النقية ويثبت قدرة المشروعات الزراعية والحيوانية المتقدمة على تحقيق النجاح والازدهار في قلب البيئة الصحراوية.

وقال سعادة الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للغذاء "اكتفاء" يعكس هذا الفوز الدولي المكانة التي وصلت إليها منظومة مزرعة ومصنع مليحة للألبان وما حققته من تميّز في تطبيق الحلول المبتكرة والممارسات المستدامة لتتجاوز تجربتها حدود النجاح الإقليمي وتقدم نموذجاً عالمياً يُحتذى في تطوير صناعة الألبان.

وأضاف سعادته : جاء هذا النجاح تأكيداً لريادة منظومة مزرعة ومصنع مليحة للألبان وتكامل مكوناتها بدءاً من المزرعة وصولاً إلى مرافق التصنيع ومنافذ البيع ضمن نموذج إنتاجي متكامل يجمع بين الابتكار والاستدامة وأعلى معايير الجودة العالمية.

وأوضح سعادته أن مزرعة مليحة للألبان على الرغم من حداثة عهدها الذي لم يتجاوز ثلاث سنوات فإنها استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق إنجازات نوعية رسّخت مكانتها على خريطة صناعة الألبان العالمية بدءاً من تسجيلها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفها أكبر مزرعة في العالم متخصصة في تربية أبقار سلالة A2A2 وصولاً إلى حصد جوائز دولية مرموقة في الابتكار والاستدامة مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تعكس كفاءة المنظومة الإنتاجية للمزرعة وما تتبناه من أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في رعاية الثروة الحيوانية وتعزيز الإنتاج المستدام بما يجعلها نموذجاً متقدماً للمشروعات المتكاملة.

وأكد سعادته أن أهمية هذا الإنجاز لا تقتصر على عدد الجوائز التي حصدتها "اكتفاء" بل تمتد إلى طبيعة المنافسة الدولية ودقة معايير التقييم واختلاف التخصصات التي تنافست فيها.

وأشار إلى أن الفوز بجائزة دولية واحدة في قطاع صناعي متخصص يُعدّ إنجازاً مهماً فيما يُمثّل حصد جائزتين مستقلتين ضمن الدورة نفسها مؤشراً إلى امتلاك قدرات ابتكارية متقدمة في مجالين مختلفين لكل منهما تحدياته التقنية والعلمية والتشغيلية فضلاً عن معايير تقييمه الخاصة بما يعكس تنوع منظومة الابتكار لدى المؤسسة وقدرتها على المنافسة والتميّز على مستوى العالم.

ويعكس الفوز بالجائزتين الدوليتين اللتين حصدتهما «مزرعة ومصنع مليحة للألبان» التزام مؤسسة الشارقة للغذاء «اكتفاء» بتطوير منظومة إنتاج غذائي مبتكرة ومستدامة تنسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال تبنّي ممارسات إنتاجية قادرة على التكيّف مع التحديات المناخية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد بما يدعم استدامة القطاع الغذائي ويرسخ مكانة إمارة الشارقة خاصة ودولة الإمارات عموماً نموذجاً رائداً للابتكار والإنتاج الغذائي المستدام عالمياً.

يُذكر أن الاتحاد الدولي للألبان للابتكار يعتمد على خمسة معايير رئيسة للتقييم تشمل أصالة الابتكار والقيمة المضافة إلى القطاع وقابلية توسيع نطاق التطبيق والاستفادة من الحلول المقدمة وقوة الشراكات والتعاون بين الجهات ذات العلاقة والارتباط بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة للأمم المتحدة والأدلة والبيانات الداعمة لنتائج الابتكار وأثره.