رأس الخيمة في 17 نوفمبر /وام/ نظّمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، جلسة شبابية بعنوان "صحة المستقبل.. برؤى تصنع التحول"، استضافت خلالها الدكتورة نجود أحمد الزعابي، طبيبة أخصائية أطفال وفاطمة أحمد اللاغش الظنحاني، تنفيذي خدمات إدارية، وأدارتها الشيخة شما القاسمي، عضو مجلس شباب الإمارات للثقافة والهوية الوطنية، وشارك فيها أعضاء مجلس شباب مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وتناولت الجلسة مستقبل القطاع الصحي في ظل التحولات التقنية المتسارعة، ودور الشباب في تطوير منظومة رعاية صحية أكثر كفاءة واستدامة، وهدفت إلى تعزيز الوعي بالتحولات التي تشهدها القطاعات الحيوية، وإبراز دور الكفاءات الوطنية الشابة في الابتكار وصناعة المستقبل، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء مجتمع يتمتع بأعلى مستويات الصحة وجودة الحياة، ويواصل مسيرته التنموية بثقة وكفاءة واستدامة.

كما سلطت الضوء على الفرص التي تتيحها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتطوير الخدمات الصحية، والارتقاء بتجربة المستفيدين، إلى جانب إبراز أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينها من الإسهام في ابتكار حلول تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب تطلعات دولة الإمارات في بناء منظومة صحية متقدمة تتمحور حول الإنسان.

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن مستقبل الرعاية الصحية يرتبط بقدرة المؤسسات على الجمع بين التطور التقني والاستثمار في الإنسان، مشيراً إلى أن رؤية القيادة الرشيدة جعلت من الابتكار والذكاء الاصطناعي وتمكين الكفاءات الوطنية مرتكزات أساسية لتطوير القطاعات الحيوية والارتقاء بجودة الحياة.

وقال إن مستقبل القطاع الصحي لا يصنع من خلال التكنولوجيا وحدها، وإنما بالعقول القادرة على توظيفها لخدمة الإنسان، مؤكدا أن الشباب الإماراتي يمتلك اليوم فرصاً واسعة للمشاركة في هذا التحول، ليس فقط من خلال التخصصات الطبية، بل عبر الابتكار والإدارة والتقنية وتطوير تجربة المستفيد.