الشارقة في 17 نوفمبر/ وام / نظَّم مجمع اللّغة العربيّة بالشارقة في جامعة ليدن بهولندا "مؤتمر الشارقة الدوليّ الرابع للدراسات العربيّة في أوروبّا" بالتنسيق مع قسم الدراسات العربيّة في الجامعة تحت عنوان "جهود المستعربين والمستشرقين في الدراسات العربيّة قديمًا وحديثًا" بمشاركة 19 أكاديميًّا وباحثًا من 16 دولة.

واستهدف المؤتمر الذي عقد تحت رعاية صاحب السّموّ الشيخ الدّكتور سلطان بن محمّد القاسميّ عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى للمجمع تعزيز حضور العربيّة في المشهدَين الأكاديميّ والثقافيّ وتبادل الخبرات في تعليمها وإبراز جهود الباحثين والمؤسَّسات الأوروبّيّة في دراسة تراثها عبْر أربعة محاور "روّاد الدراسات العربيّة في أوروبّا" و"تعليم اللّغة العربيّة للناطقين بغيرها" و"العربيّة عابِرةٌللحدود" و"دراسة التراث العربيّ وتحقيق المخطوطات".

ونظَّم المجمع على هامش فعاليات المؤتمر "مهرجان اللّغة والثقافة العربيّة" بالتعاون مع الجامعة مقدِّمًا برنامجًا مفتوحًا للجمهور للتعرّف إلى العربيّة وآدابها وفنونها يتيح من خلاله للطلّاب والباحثين والمهتمّين من خلفيّات مختلفة فرصًا للقاء والتبادل الثقافيّ والاطّلاع على مجموعة مختارة من الإصدارات العربيّة.

وأكد الدكتور امحمّد صافي المستغانميّ الأمين العامّ لمجمع اللّغة العربيّة بالشارقة أهمّيّة العِلم والثقافة والقراءة في حياة الإنسان، ودور تعلّم اللغات في تعزيز التواصل والتفاهم وفتْح مجالات التعاون بين الشعوب معربا عن تقديره للعلماء والأكاديميّين المشاركين في المؤتمر وما يجمعهم من شغف بالمعرفة وحرص على تبادل الخبرات العلميّة في أجواء من الأخوّة والمحبّة والتسامح.

من جانبها أكَّدَت الدكتورة سارة دي رايكه رئيسة جامعة ليدن أنّ اللغة العربيّة جزء من الحياة الأكاديميّة للجامعة منذ قرون إذ يعود تاريخ كرسي اللّغة العربيّة فيها إلى عام 1613 وتشهد مجموعاتها من المخطوطات على مسيرة طويلة من البحث والتواصل مع العالم العربيّ مشيرة إلى أنّ التعاون مع مجمع اللغة العربيّة بالشارقة يربط التبادل الأكاديميّ بجمهور أوسع مبرِزةً أهمّيّة إتاحة المجال للباحثين الأوروبّيّين لتبادُل نتائج أبحاثهم باللّغة العربيّة لا سيّما مَن تعلّموها لغةً إضافيّة وما يتيحه المؤتمر والمهرجان لأصحاب التجارب والخلفيّات المختلفة من فُرص للتعلُّم بعضهم من بعض.

واستعرضَت الجلسة الأولى "جهود روّاد الدراسات العربيّة في أوروبّا" حيث تناولت بيترا سيبستين في بحث "إربينيوس وتأسيس أقدم كرسيّ متواصل للّغة العربيّة في أوروبّا" تأسيسَ كرسيّ العربيّة بجامعة ليدن عام 1613 وأثَر إربينيوس في ترسيخ دراستها فيما ناقش سيباستيان غونتر في بحث "بين الفلسفة والتاريخ: فريدريش ديتريتسي ويوليوس فلهاوزن ودورهما الرياديّ في نشأة الدراسات العربيّة والإسلاميّة الحديثة" إسهامَ الباحثين الألمانيّين في دراسة الفلسفة العربيّة ونقْد المصادر التاريخيّة.

وتناول لويس بلين في بحث "نابليون والشرق" سياسةَ نابليون تجاهَ الإسلام خلال حمْلته على مصر وعلاقاته بالعالَم العربيّ واستعرض بروس فودج في بحث "إدوارد لين: على هامش الاستشراق" أعمالَ لين في دراسة المجتمع المصريّ وترجمة "ألف ليلة وليلة" وإعداد المعجم العربيّ الإنجليزيّ فيما تتبّع وائل فاروق في بحث "ثلاثة أجيال من المستعربين الإيطاليّين وجهودهم في خدمة اللّغة العربيّة" تطوُّرَ الدراسات العربيّة في إيطاليا ومناهجها منذ القرن التاسع عشر.

وركّزت الجلسة الثانية "تعليم اللّغة العربيّة للناطقين بغيرها" على تجارب تعليم العربيّة في الجامعات الأوروبّيّة حيث عرضت غاغو في بحث "تقريب اللغة العربيّة من خلال الإبداع: دمج طرق تعليميّة جديدة في الصّفّ" أساليبَ تعليميّة تعتمد على المشاريع والخدمات المجتمعيّة وتناولت شارلوت كوراي في بحث "تعليم اللّغة العربيّة في فرنسا ودوره في المجتمع أنموذج الأستاذ المرحوم علي مراد في ليون" إسهامات مراد في تطوير تدريس العربيّة وتأسيس معاهد للدراسات العربيّة والإسلاميّة.

واستعرضت صونا طونيكيان في بحث "تعليم اللّغة العربيّة في جامعات أرمينيا" تطوُّرَ المناهج وإدخال اللهجات العربيّة وتأليف الكُتب التعليميّة فيما ناقشت إليزا فيريرو في بحث "تعليم العربيّة لأبناء تراثها" احتياجات الطلّاب من أصول عربيّة في الجامعات الإيطاليّة وسبُل تطوير تعليمهم أمّا زوزانا غاجاكوفا فتحدَّثَت حول بحثها "طرائق تدريس الأدب العربيّ في الجمهوريّة السلوفاكيّة".

وتناولَت الجلسة الثالثة بعنوان "العربيّة عابرة للحدود" امتداد الدراسات العربيّة في المجتمعات الأوروبّيّة وعلاقاتها الثقافيّة بالعالَم العربيّ حيث استعرض خير الدّين هوجيتش "إسهامات الدكتور توفيق موفتيتش ودوره في نشْر اللّغة العربيّة في منطقة البلْقان" وناقشَت باربارا ميخالكفي بحث "التراث الثقافيّ واللغويّ لفاتسواف جفوسكي كجسْر بين أوروبّا والعالَم العربيّ" مؤلَّفات الرحّالة البولنديّ ورحلاته وما وثّقه عن مجتمَعات شبْه الجزيرة العربيّة.

وشاركَت فاطمة ماميدوفا ببحث بعنوان "مبادرات التبادُل الثقافيّ الحديثة بين الشارقة وكازاخستان لتعزيز اللّغة العربيّة" أمّا عيسى مميشي فاستعرَضَ "جهود حسن كاليشي في الدراسات العربيّة والتراث الإسلاميّ لدى الألْبان" وإسهاماته في الترجمة والمعاجم وتحقيق الوثائق فيما تناولَت داريجان غاردافادزه في بحث "الدراسات العربيّة في جامعة تبليسي الحكوميّة، جورجيا" تاريخ تعليم العربيّة وجهود ترجمة الأدب العربيّ إلى الجورجيّة.

وناقشَت الجلسة الرابعة بعنوان "دراسة التراث العربيّ وتحقيق المخطوطات" جهود دراسة التراث العربيّ وحفْظ نسَخه الخطّيّة حيث تناولَت دراغانا جورجيفيتش في بحث "التراث العربيّ القديم في صربيا" دور المستعربين في ترجمة النصوص العربيّة ودراستها واستعرضَت ماجدالينا ليفيتسكا في بحث "الأدب المخطوط كعنصر دائم في التراث الثقافيّ ومحدّد لهويّة المجتمع التّتريّفي بولندا" أهمّيّة المخطوطات في حفْظ الهويّة الثقافيّة والدينيّة لتتار بولندا.

وتناول لوسيان راينفاند في بحث "كيف وصلَت مصر إلى النمسا: ولادة عِلم البرديّات العربيّة في فيينا" نشأةَ مجموعة برديّات "الأرشيدوق راينر" وقيمتها في دراسة تاريخ مصر الإسلاميّ المبكِّر واختتم جو فان ستينبيرغن المداخلات ببحث "المقريزيّ في الدراسات الأوروبّيّة في أوائل العصر الحديث: الانتشار، والاستقبال، والتأثير".

وشهد مهرجان اللّغة والثقافة العربيّة الذي أُقيم بالتزامن مع المؤتمر برنامجًا جمَع المحاضرات والقراءات الشّعريّة ومعرض الخطّ العربيّ وورَشه إلى جانب سوق للكُتب والمنتجات الثقافيّة والحرفيّة وقدّم طلبة جامعة ليدن خلال فعاليات المهرجان قراءات من الشعر العربيّ القديم والمعاصر صاحبتها ترجمات هولنديّة وإنجليزيّة.

وتناولَت لقاءات المهرجان ترجمة الأدب العربيّ إلى الهولنديّة وأصول الشِّعر العربيّ القديم وانتقال التراث اليونانيّ عبْر العربيّة والكلمات العربيّة المستعملة في اللّغة الهولنديّة وحضور الخطّ على القطَع الفنّيّة إلى جانب موضوعات في التاريخ والثقافة العربيّة كما تضمّن البرنامج حوارًا حوْل بناء الجسور عبْر الموسيقى العربيّة وحفْلًا ختاميًّا لفِرقة "صالون جسور" في المتحف الوطنيّ للآثار بلندن.