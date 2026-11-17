ابوظبي في 17 نوفمبر / وام / قال هزاع الراشدي مدير إدارة تحليل الركاب واستهدافهم بالمركز الوطني للاستعلام المبكر التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن المعلومات المسبقة عن المسافرين (API) وبيانات سجلات أسمائهم (PNR) تساعد الجهات المسؤولة عن أمن السفر والمسافرين في دول العالم في تقييم المخاطر في وقت مبكر وتوجيه إجراءات التدقيق إلى الحالات التي تستدعيها، واتخاذ القرارات السليمة بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين عبر المنافذ.

وأشار الراشدي في تصريحات لـوكالة انباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر العالمي لبيانات المسافرين، إن المؤتمر حظي بمشاركة واسعة من مجموعات العمل الإقليمية والمسؤولين والمختصين في العالم، لافتًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة سبل تأسيس شبكة عالمية تربط وحدات معلومات المسافرين، لتسريع تبادل المعلومات بين الجهات المختصة وتحسين التنسيق في التعامل مع المخاطر العابرة للحدود، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأضاف الراشدي أن جلسات المؤتمر تركز على أربعة محاور رئيسية تشمل الأطر القانونية، والتعاون التشغيلي، وإشراك قطاع السفر، وتوظيف التقنيات بما يتيح للأنظمة المختلفة تبادل البيانات والعمل معًا.

وأكد على أن الخصوصية وحماية بيانات المسافرين تحظى باهتمام خاص في المناقشات، التي تتناول كيفية تبادل المعلومات مع مراعاة اختلاف التشريعات الوطنية والمعايير الدولية والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان.