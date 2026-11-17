الشارقة في 17 نوفمبر/ وام / بحث الفريق عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة خلال لقائه اليوم بمقر القيادة وفداً من مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للتعليم برئاسة الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا عضو مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للتعليم تعزيز التواصل المؤسسي وتبادل الخبرات والتجارب الرائدة في مجال الطفولة المبكرة والتعرف على تجربة القيادة في تأسيس وتطوير مركز الشرطي الصغير للطفولة المبكرة.

وتأتي هذه الزيارة ترسيخاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وحرص سموه على الاستثمار في بناء الإنسان منذ سنواته الأولى من خلال توفير بيئات تعليمية وتربوية متكاملة تسهم في تنمية قدرات الأطفال وتعزيز هويتهم الوطنية.

واستعرض اللقاء تجربة القيادة العامة لشرطة الشارقة في تأسيس مركز الشرطي الصغير للطفولة المبكرة ومراحل تطوره انطلاقاً من رؤية تستهدف توفير بيئة آمنة ومحفزة لأبناء المنتسبين وصولاً إلى منظومة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين جودة الرعاية والتعليم وتنمية المهارات.

كما شهد اللقاء عرض وثّق مسيرة تأسيس مركز الشرطي الصغير للطفولة المبكرة ومراحل تطوره وما شهده من نقلة نوعية في المرافق والبرامج التعليمية والتربوية وقام الوفد بجولة ميدانية في المركز تعرّف من خلالها على البرامج والأنشطة المعتمدة وآليات الرعاية والتعليم التي تراعي احتياجات الأطفال وتدعم نموهم الشامل.

وتضمنت الجولة الاطلاع على تجربة مشروع "بابا سلطان للغذاء الصحي" والتعرف على آليات تطبيقه في توفير وجبات غذائية صحية ومتوازنة تراعي الاحتياجات النمائية للأطفال وتسهم في ترسيخ العادات الغذائية السليمة لديهم منذ سنواتهم الأولى إلى جانب استعراض عدد من المبادرات التعليمية والتربوية الرامية إلى تعزيز حضور اللغة العربية والهوية الوطنية وتفعيل دور الأسرة شريكاً أساسياً في رحلة نمو الطفل وتعلمه.