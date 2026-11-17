ابوظبي في 17 نوفمبر / وام / أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي لبيانات المسافرين يعزز ريادة الدولة في استضافة الأحداث العالمية الهامة، كما يؤكد دور الدولة الفاعل في دعم التعاون الدولي في مجال السفر والتنقل، مشيرًا إلى أن المؤتمر ضم نخبة كبيرة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في المنظمات الدولية ومجموعات العمل الإقليمية، الأمر الذي مثل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب.

وأوضح سعادته في تصريح لوكالة انباء الإمارات "وام"، على هامش المؤتمر، أن المؤتمر استعرض تجربة دولة الإمارات الرائدة في الاستعلام المبكر، من خلال ربط البيانات بين الجهات المختصة وتوظيف التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن مؤشرات المخاطر ودعم اتخاذ القرار، مع الالتزام بالإشراف البشري.

وأضاف سعادته قائلًا: "تتطلع دولة الإمارات من وراء استضافة هذا المؤتمر للقيام بدور ريادي فاعل في تعزيز الجهود الدولية وترجمة المناقشات إلى خطوات عملية قابلة للمتابعة والقياس، وتفعيل التنسيق وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين مجموعات العمل الإقليمية، وقطاعَات الطيران والنقل".