الشارقة في 17 نوفمبر/ وام / نظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة البرنامج المهني "الحكومة الذكية والاتصال الرقمي" في جامعة الشارقة حيث اكتسب موظفي الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة خلال اللقاءات الأولى معارف ومهارات تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المستخدم وتحليل البيانات و يستمر البرنامج حتى 23 نوفمبر الحالي.

ومع إنجاز النصف الأول من لقاءاته الثمانية ينتقل البرنامج خلال مرحلته المقبلة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في التواصل مع الجمهور وتحسين الرسائل الإعلامية المستهدفة وصولاً إلى تمارين عملية تربط ما اكتسبه المشاركون باحتياجات العمل الحكومي.

وقال سعادة طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إن هذا البرنامج التدريبي المتخصص يكمل سلسة البرامج التدريبية التي ينظمها المكتب لتطوير مهارات العاملين في الاتصال الحكومي بمختلف جهات الإمارة لافتا إلى أن توسع الجهات الحكومية في تقديم خدماتها عبر المنصات الرقمية يزيد من أهمية تحليل بيانات استخدام هذه الخدمات لمساعدة فرق الاتصال على فهم احتياجات المتعاملين وتحديد خطوات العمل لتطوير الأداء.

وركزت اللقاءات الأربعة الأولى التي انطلقت مطلع نوفمبر الجاري على بناء فهم عملي للتحول الرقمي والحكومة الذكية ودور الاتصال الحكومي في دعم هذا التحول من خلال التعرف إلى مفاهيم الخدمات الرقمية واستعراض نماذج لتجارب حكومية ناجحة.

وتعرّف المشاركون إلى أسس تصميم التطبيقات والمنصات التفاعلية وتحسين واجهاتها وتجربة مستخدميها وكيفية الاستفادة من ملاحظات المواطنين ومقترحاتهم في تطوير الخدمات وأتاح هذا المحور ربط العمل الاتصالي بتجربة الجمهور مع المنصات الحكومية وفهم دور التواصل في تحديد احتياجات المستخدمين والاستجابة لها.

وتناولت اللقاءات مصادر البيانات الحكومية والرقمية وأدوات جمعها ومعالجتها وتحليلها بما يعزز قدرة المشاركين على قراءة الاتجاهات والاستناد إلى البيانات في اتخاذ القرارات والتخطيط للعمل الاتصالي.

يذكر أن برنامج "الحكومة الذكية والاتصال الرقمي" يأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية ضمن مبادرات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة لتطوير مهارات العاملين في الاتصال الحكومي بمختلف جهات الإمارة ومواكبة المستجدات المهنية والتقنية بما يعزز فرق الاتصال على فهم احتياجات الجمهور والتواصل بفاعلية.