الشارقة في 17 نوفمبر/ وام / وقّعت القيادة العامة لشرطة الشارقة والقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني المشترك وذلك على هامش أعمال القمة الشرطية العالمية 2026 التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي في خطوة تجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين القيادات الشرطية في دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصها على توحيد الجهود وتكامل الإمكانات وتطوير مجالات العمل الأمني بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الأداء وجودة الخدمات الشرطية.

وقّع المذكرة عن القيادة العامة لشرطة الشارقة العميد الدكتور جاسم محمد بن هده السويدي نائب المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني وعن القيادة العامة لشرطة دبي العميد محمد عبدالله ثاني المهيري نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات بحضور عدد من الضباط والمسؤولين أصحاب الاختصاص من الجانبين.

وتأتي المذكرة في إطار حرص القيادتين على توسيع آفاق التعاون والتنسيق الأمني المتبادل وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف والممارسات الشرطية والاستفادة من الإمكانات والقدرات المتاحة لدى الجانبين بما يسهم في دعم منظومة العمل بغرف العمليات وتطوير آليات التنسيق والاستجابة والتعامل مع البلاغات ويرسخ نهج التكامل المؤسسي في مواجهة التحديات ومواكبة المتغيرات والمستجدات الأمنية.

وتجسد المذكرة متانة الشراكة الاستراتيجية بين القيادتين وحرصهما على تعزيز التكامل الأمني وتطوير مجالات العمل المشترك بما يواكب توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء منظومة أمنية متقدمة ومستدامة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء الشرطي وترسيخ الأمن والاستقرار وجودة الحياة في المجتمع.