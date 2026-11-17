دبي في 17 نوفمبر /وام/ أعلن صندوق "مساكن دبي ريت" أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في دولة الإمارات، عن تحقيق أداء تشغيلي قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع ارتفاع إيراداته بنسبة 7.6% على أساس سنوي، ووصول القيمة الإجمالية لأصوله إلى 25.2 مليار درهم، مدعوماً بنمو معدلات الإيجار واستمرار مستويات الإشغال المرتفعة في محفظته العقارية.

وسجل الصندوق متوسط معدل إشغال بلغ 98.4% خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بـ98.1% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ما يعكس استمرار الطلب على الوحدات السكنية التابعة لمحفظته في دبي.

وارتفع متوسط الإيرادات السنوية لكل قدم مربعة قابلة للتأجير ومؤجرة بنسبة 7%، ليصل إلى 60 درهماً، مقارنة بـ56.1 درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدفوعاً بالزيادات الإيجارية المحققة عند تجديد عقود الإيجار وإبرام عقود جديدة، رغم تزايد حدة المنافسة في سوق التأجير.

وبلغت القيمة الإجمالية لأصول الصندوق 25.2 مليار درهم، مقابل 23 مليار درهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، في ظل التوسع في المحفظة العقارية وإضافة 276 وحدة سكنية ضمن مجمعي «غاردن فيو فيلاز» و«قرية جبل علي»، في إطار تعزيز محفظة الصندوق من المجمعات السكنية الفاخرة.

وحافظ الصندوق على مستويات مرتفعة من الاحتفاظ بالمستأجرين، إذ بلغ المعدل 96.3% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ96.4% في الربع الثاني و97.8% في الربع الأول، ما يدعم استقرار التدفقات الإيجارية والإيرادات المتكررة.

وقال أحمد السويدي، المدير العام لشركة «دبي آر إم لإدارة صناديق الاستثمار العقاري»، إن النتائج التشغيلية المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تعكس استمرار نمو الدخل الإيجاري والحفاظ على معدلات إشغال مرتفعة عبر المجمعات السكنية القائمة، إلى جانب استقرار مستويات الاحتفاظ بالمستأجرين.

وأضاف أن تنوع المحفظة والتركيز على الإدارة الفعالة لعمليات التأجير والأصول أسهما في دعم الأداء التشغيلي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة التركيز على تعزيز الإشغال في المجمعات السكنية، بما فيها «غاردن فيو فيلاز» و«قرية جبل علي»، ودراسة الفرص الاستثمارية بصورة انتقائية ومدروسة لضمان استدامة الدخل الإيجاري وتحقيق قيمة طويلة الأجل لحملة الوحدات.

وفي إطار خطط النمو المستقبلية، يواصل الصندوق بالتعاون مع «دبي القابضة لإدارة الأصول» العمل على مشاريع تطويرية جديدة، تشمل مجمع «ذا إيكرز» الذي يضم فللاً فاخرة، ومشروع «لانتانا هيلز» ضمن «مجمع دبي للعلوم» الذي يضم منازل تاون هاوس، إلى جانب عمليات تحويل استراتيجية لوحدات البيع بالتجزئة إلى أنواع متنوعة من الوحدات السكنية ضمن مشروع «دبي وارف» الذي يضم شققاً سكنية.

كما يدرس الصندوق فرصاً إضافية لتوسيع محفظته من خلال الاستحواذ على أصول سكنية من ملاك عقارات من أطراف ثالثة، بما يتماشى مع أهدافه الاستثمارية ومعايير العناية الواجبة للاستثمار.