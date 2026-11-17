دبي في 17 نوفمبر /وام/ يستعد معرض الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال والطيران الخاص "ميبا 2026 " (MEBAA Show)، لإطلاق دورته الحادية عشرة خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل في مركز دبي ورلد سنترال (DWC) بمشاركة واسعة من أبرز الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال، في تأكيد جديد على مكانة دولة الإمارات مركزاً محورياً لصناعة الطيران والأعمال الجوية على مستوى المنطقة والعالم.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض نحو 10 آلاف مشارك من أكثر من 100 دولة بمشاركة ما يزيد على 165 عارضاً إلى جانب عرض أكثر من 25 طائرة، فيما يتضمن برنامجه مشاركة أكثر من 70 متحدثاً من القيادات والخبراء وصناع القرار في القطاع لمناقشة أبرز التحولات التي ترسم مستقبل طيران رجال الأعمال والطيران الخاص واستكشاف فرص النمو والاستثمار والتعاون الدولي.

وينظم المعرض من قبل اتحاد الطيران الخاص ورجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MEBAA) بالتعاون مع شركة "آي إن دي" (IND) ويغطي مكونات منظومة الطيران الخاص بدءاً من مصنعي الطائرات ومشغليها ومزودي خدمات التأجير والرحلات العارضة مروراً بخدمات الدعم الأرضي ومشغلي القواعد الثابتة (FBO) ومعدات المطارات وصولاً إلى خدمات تجهيز الطائرات وصيانتها وإصلاحها وعمرة الطائرات (MRO) والتدريب والتقنيات الناشئة.

وقال علي أحمد النقبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لاتحاد الطيران الخاص ورجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MEBAA) في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن معرض ميبا 2026 يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في المنطقة ومنصة إستراتيجية تجمع قادة الصناعة والمستثمرين ومقدمي الخدمات والمصنعين من أنحاء العالم بما يتيح بناء شراكات جديدة وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص التي تدعم نمو القطاع وتطوره.

وأضاف: "نشهد اليوم تحولات متسارعة في صناعة الطيران الخاص مدفوعة بتغير احتياجات العملاء والتطور التكنولوجي وتزايد أهمية الكفاءة التشغيلية والاستدامة والابتكار، ونحرص من خلال الدورة الحادية عشرة على توفير بيئة متكاملة للحوار والتواصل واستعراض أحدث الحلول والتوجهات بما يعزز دور دولة الإمارات ومكانة المنطقة في رسم مستقبل هذه الصناعة على المستوى الدولي".

من جانبه قال تيم هاوز، المدير العام لشركة شركة "آي إن دي" (IND)، إن معرض ميبا يواصل ترسيخ مكانته باعتباره ملتقى دولياً رئيسياً لصناعة الطيران الخاص؛ إذ يجمع تحت سقف واحد أطراف منظومة الأعمال من مصنعي الطائرات والمشغلين إلى مزودي الخدمات والتقنيات المتخصصة، معربا عن تطلعه إلى أن تقدم دورة 2026 تجربة متكاملة تتيح للمشاركين التواصل المباشر واستكشاف الأسواق الجديدة وتحويل فرص التواصل إلى شراكات وأعمال ملموسة.

وأشار إلى أن برنامج هذا العام يركز على الموضوعات الأكثر ارتباطا بمستقبل القطاع بما في ذلك تطور متطلبات العملاء والمرونة التشغيلية ونماذج الأعمال المستقبلية إلى جانب توفير فرص تواصل نوعية من خلال الاجتماعات المخصصة والبرامج المهنية والفعاليات المصاحبة.

وتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تعزيز قيمة المشاركة للعارضين والزوار على حد سواء.

وتعكس مؤشرات المعرض تنامي الحضور الدولي للقطاع؛ حيث تشير بيانات الزوار إلى أن 66% منهم من الذين سجلوا دوليا، مقابل 34% من دولة الإمارات، مع تمثيل جغرافي يشمل أوروبا بنسبة 30% والأمريكتين 3% ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط 6% وإفريقيا 11% وآسيا 16%.

كما تشير البيانات إلى أن 79.4% من الزوار المشاركين يمتلكون سلطة اتخاذ القرار النهائي أو تأثيراً رئيسياً في القرارات المتعلقة بأعمالهم، ما يعزز أهمية المعرض باعتباره منصة مباشرة للتواصل مع القيادات التنفيذية والمشترين والمستثمرين والمتخصصين في القطاع.

وعلى صعيد العارضين تبلغ نسبة الشركات الدولية 71% مقابل 29% من دولة الإمارات، وتتوزع مقار الشركات المشاركة بين أوروبا بنسبة 43% والأمريكيتين 17% وآسيا 7% والشرق الأوسط 3% وإفريقيا 1% والإمارات 29%، كما يشهد المعرض انضمام 43% من العارضين للمرة الأولى مع زيادة في مساحة العرض بنسبة 20% مقارنة بالدورة السابقة.

وتضم قائمة أبرز الشركات المشاركة أسماء عالمية من بينها"إيرباص" و"بوينغ بيزنس جتس" و"بومباردييه" و"داسو للطيران" و"هني ويل إيروسبيس" بما يعكس تنوع المشاركات واتساع نطاق التخصصات والخدمات التي يغطيها المعرض.

ويشكل البرنامج المعرفي أحد أبرز مكونات دورة هذا العام بمشاركة أكثر من 70 متحدثا يمثلون أكثر من 60 مؤسسة متخصصة في الصناعة من بينهم 72% من القيادات العليا و29% من النساء مع مشاركة 69% من الأصوات الجديدة عبر أكثر من 25 جلسة وحوارا متخصصا تستعرض تطورات القطاع في أكثر من 15 سوقا عالميا.

ويمتد البرنامج على مدار ثلاثة أيام وفق ثلاثة محاور رئيسية؛ حيث سيتناول اليوم الأول تطور العملاء والتحولات في الأسواق (Client Evolution & Market Shifts)، ويناقش الثاني موضوع المرونة التشغيلية والإستراتيجيات التكيفية (Operational Resilience & Adaptive Strategy)، فيما سيتناول اليوم الثالث محور نماذج الأعمال المستقبلية والآفاق الجديدة (Future Models & Horizons).

ويشهد المعرض تنظيم برنامج المشغلين (Operators Programme) الذي يربط مشغلي الطائرات من مختلف أنحاء العالم بالعارضين من خلال اجتماعات أعمال منظمة تُعقد في صالة المشغلين (Operators Lounge)، ويأتي البرنامج مدعوماً بتطبيق التواصل الذكي المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والذي أسهم في تسهيل أكثر من 1000 اجتماع خلال الدورة السابقة.

كما يخصص المعرض مساحة لدعم الجيل القادم من الكفاءات من خلال برنامج (NextGen Leaders) الذي يقام في 10 ديسمبر ويستهدف طلاب الجامعات الراغبين في التعرف إلى الفرص المهنية في قطاع الطيران الخاص عبر جولات تعريفية لدى العارضين وجلسات (BizAv Talks) وفرص للتواصل مع الخبراء والمتخصصين. ويستهدف البرنامج مشاركة أكثر من 250 طالباً وطالبة من أكثر من 10 جامعات.