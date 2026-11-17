الشارق في 17 نوفمبر / وام / اختتمت مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة النسخة الثانية من سلسلة "حوارات نماء" لعام 2026 التي تضمنت عقد 7 جلسات حوارية وتوعوية شاركت بها أكثر من 300 امرأة من مختلف مناطق إمارة الشارقة.

وركزت السلسلة خلال العام على صحة المرأة وجودة حياتها والعوامل المؤثرة في رفاهها واستقرارها الأسري والاجتماعي والمهني بدءاً من الصحة النفسية والجسدية مروراً بالأمان المالي والتوازن بين المسؤوليات المختلفة وصولاً إلى اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات.

وعلى مدار العام وصلت جلسات "حوارات نماء" إلى المرأة في مختلف مناطق إمارة الشارقة بما فيها خورفكان وكلباء والذيد والحمرية وأتاحت السلسلة للمشاركات مساحة للحوار وتبادل الخبرات مع المختصين إلى جانب المعرفة والإرشادات العملية التي تساعدهن على فهم احتياجاتهن والتعامل مع التحديات اليومية وإدارة شؤون حياتهن بثقة ووعي.

وقالت مريم الحمادي مدير عام مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة إن تقدم المجتمعات لا يُقاس بما تحققه من إنجازات اقتصادية وتنموية فحسب بل بمدى انعكاس هذه الإنجازات على جودة حياة أفرادها وقدرتهم على الإسهام في صياغة مستقبلها وتمثل جودة حياة المرأة أحد المرتكزات الجوهرية لهذا التقدم لما لها من ارتباط وثيق باستقرار الأسرة وتنمية رأس المال البشري واستدامة المشاركة الاقتصادية والاجتماعية.

و تابعت من هنا تبرز أهمية الانتقال من معالجة التحديات التي تواجه المرأة بصورة منفصلة إلى تبنّي نهج تنموي متكامل يراعي الترابط بين صحتها النفسية والجسدية وأمانها المالي ومسؤولياتها الأسرية والمهنية ويعزز قدرتها على رسم مسار حياتها وفق أولوياتها وتطلعاتها وهذا ما نسعى إلى ترسيخه من خلال حوارات نماء باعتبار الحوار والمعرفة وفهم الواقع أدوات أساسية لتحديد الاحتياجات وتوجيه الجهود نحو أثر أكثر استدامة.

وأضافت يأتي تركيز حوارات نماء لعام 2026 على صحة المرأة وجودة حياتها انسجاماً مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات ولا سيما إعلان عام 2026 "عام الأسرة" ومستهدفات السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2023–2031 ونؤمن بأن ترجمة هذه التوجهات إلى أثر مستدام تتطلب فهماً عميقاً لواقع المرأة واحتياجاتها المتغيرة وتكاملاً بين الجهود المؤسسية والمجتمعية لتوفير بيئات أكثر دعماً لها ومن خلال حوارات نماء نحرص على أن تكون المرأة شريكاً فاعلاً في النقاش حول القضايا التي تمس حياتها وأن تسهم رؤاها وتجاربها في إثراء الحوار حول الأولويات والحلول التي تعزز جودة حياتها وتدعم مشاركتها في تنمية مجتمعها.

وتواصل مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة من خلال برامجها ومبادراتها العمل على تعزيز قدرات المرأة وتوسيع فرص مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير المعرفة والموارد والفرص التي تدعم تحقيق تطلعاتها.