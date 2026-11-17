الفجيرة في 17 نوفمبر /وام/ فّذت بلدية الفجيرة، مشروعاً لإنارة الطرق باستخدام الطاقة الشمسية في منطقتي الرفاع والنهضة بمدينة دبا، على امتداد 7.3 كيلومتر، في إطار جهودها لتطوير البنية التحتية وتبني حلول الطاقة النظيفة، بما يعزز كفاءة المرافق العامة ويدعم توجهات الاستدامة والارتقاء بجودة الحياة.

ويأتي المشروع ضمن توجهات البلدية نحو توظيف مصادر الطاقة المتجددة في تطوير البنية التحتية، من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية في إنارة الطرق، بما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتوفير حلول مستدامة تدعم الخدمات والمرافق العامة.

وأكد سعادة المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن المشروع يمثل خطوة ضمن جهود البلدية لتطوير بنية تحتية مستدامة، وترجمة توجهات القيادة الرشيدة إلى مشاريع تنموية تواكب احتياجات المجتمع وتطلعاته، وتعزز توظيف الحلول المبتكرة في تطوير الخدمات والمرافق العامة.

وقال إن تبني حلول الطاقة النظيفة يمثل استثماراً في مستقبل الإمارة، مشيراً إلى حرص البلدية على مواصلة توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وترسيخ ممارسات الاستدامة في مشاريعها، بما يواكب متطلبات التوسع العمراني ويدعم احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة.