أبوظبي في 17 نوفمبر /وام/ أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، فتح باب التسجيل في برنامج "بدايتي"، الهادف إلى استقطاب الخريجين الإماراتيين وتأهيلهم للانطلاق في مسيرتهم المهنية بقطاع الطيران، من خلال تجربة تجمع بين التدريب العملي والتطوير المهني والتوجيه والإرشاد الوظيفي.

ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة الانضمام إلى كوادر الاتحاد للطيران والمشاركة في مهام عملية مرتبطة بأولويات العمل واحتياجاته منذ اليوم الأول، على مدى فترة تتراوح بين 6 و12 شهراً، يتلقون خلالها تدريباً منظماً لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، إلى جانب التوجيه المهني من مديريهم المباشرين، بما يدعم بناء مسارات وظيفية طويلة الأمد داخل الشركة.

ويعمل المنتسبون إلى البرنامج ضمن بيئة مهنية متعددة الجنسيات تضم موظفين من أكثر من 150 جنسية، ما يتيح لهم اكتساب الخبرات العملية والتعرف إلى طبيعة عمليات شركات الطيران، وتعزيز قدراتهم على الإسهام في مجالات العمل المختلفة، فيما يتضمن البرنامج محطات تقييم دورية لمتابعة أدائهم وقياس مدى تطورهم، وتحديد مجالات التحسين وفرص النمو، بما يساعدهم على تطوير مهاراتهم وتحديد خطواتهم المهنية المقبلة.

ويسهم منتسبو البرنامج في تنفيذ أعمال ومهام ضمن قطاعات مختلفة في الشركة، تشمل الهندسة والعلاقات الحكومية والرعاية وتحليل البيانات والموارد البشرية، فيما ينتقل المشاركون الذين يستوفون متطلبات البرنامج إلى أدوار وظيفية جديدة في قطاعات الشركة.

وينفذ البرنامج بالتعاون مع "نافس"، دعماً لمستهدفات التوطين في دولة الإمارات، وتعزيزاً للاستثمار في تأهيل الكفاءات الوطنية وإعداد كوادر قادرة على الإسهام في نمو قطاع الطيران وتنافسيته.

وقالت فاطمة السهلاوي، الرئيس التنفيذي لشؤون الموظفين في الاتحاد للطيران، إن برنامج "بدايتي" يمنح الخريجين الإماراتيين فرصة بدء مسيرتهم المهنية لدى الناقل الوطني واكتساب خبرة عملية منذ اليوم الأول، مشيرة إلى أن البرنامج يفتح أمام المشاركين الذين يثبتون كفاءتهم ويحققون مستويات أداء متميزة فرصاً لمواصلة مسيرتهم المهنية في قطاعات الشركة.

وأكدت أن الاستثمار في المواهب الإماراتية يمثل ركيزة أساسية في توجهات الاتحاد للطيران، مشيرة إلى أهمية دور الشباب الإماراتي وكفاءاتهم في مستقبل قطاع الطيران، وما تمثله فرص التدريب والتأهيل من خطوات لإعدادهم للمشاركة في تطوير القطاع.

ويستهدف برنامج "بدايتي" مواطني دولة الإمارات الحاصلين على درجة البكالوريوس من مؤسسة تعليمية معتمدة خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.9، ممن أتموا متطلبات الخدمة الوطنية أو حصلوا على إعفاء منها، كما تشمل معايير الاستقطاب توافر الطموح وروح المبادرة والاستعداد لإبراز القدرات والإمكانات، والقدرة على بناء علاقات مهنية مثمرة، والرغبة المستمرة في التعلم والتطور، بما يؤهل المشاركين للإسهام في مستقبل قطاع الطيران.

ويمكن للخريجين الراغبين في التعرف على البرنامج زيارة جناح الاتحاد للطيران (L22، القاعة 9) ضمن معرض "توظيف × زاهب 2026"، المقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، حيث يتيح الجناح للزوار الاطلاع على مراحل البرنامج من خلال تجارب تفاعلية، والتعرف على تجارب المنتسبين ومساراتهم المهنية، إلى جانب تسجيل اهتمامهم بالالتحاق به.

كما تنظم الاتحاد للطيران جلسة رئيسية على منصة المعرض، يتحدث خلالها عدد من منتسبي برنامج "بدايتي" عن تجاربهم المهنية ويشاركون رؤاهم مع الخريجين الإماراتيين.