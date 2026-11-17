دبي في 17 نوفمبر /وام/ نظمت دبي الرقمية، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، لقاءً موسعاً مع قيادات مؤسسات التعليم العالي، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والجامعات، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وسوق العمل المستقبلي، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وشهد اللقاء مشاركة رؤساء جامعات ونوابهم وعمداء كليات وخبراء ومتخصصين وممثلين عن الجهات الحكومية، لبحث تطوير البرامج الأكاديمية والتدريب العملي والابتكار التطبيقي، وإعداد كفاءات قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وأكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته يشكلان ركيزة أساسية في مسيرة دبي التنموية، مشيراً إلى أن الريادة الرقمية لا تتحقق بالتكنولوجيا وحدها، بل بالكفاءات القادرة على تطويرها وتوظيفها وتحويلها إلى فرص اقتصادية وحلول مبتكرة.

وقال معاليه إن دبي الرقمية تعمل على بناء شراكات مستدامة مع الجامعات، تربط التعليم والبحث العلمي والابتكار باحتياجات الحكومة والاقتصاد، بما يتيح تحويل التحديات الواقعية إلى فرص للتعلم والتطوير، ويفتح آفاقاً أوسع أمام الطلبة والخريجين للمشاركة في مسيرة التحول الرقمي.

وأضاف أن نجاح هذه الشراكات يتطلب تحديد المهارات المستقبلية والفجوات القائمة في سوق العمل، وتعزيز التعاون بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على قيادة التحولات المستقبلية وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والابتكار.

من جانبها، أكدت معالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أهمية تطوير منظومة تعليمية مرنة تستجيب للاحتياجات المتغيرة للمجتمع والاقتصاد، مشيرة إلى أن دور الجامعات يمتد إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والتكيف مع المتغيرات، إلى جانب التأهيل الأكاديمي.

وأوضحت أن استراتيجية التعليم في دبي 2033 تركز على ربط التعلم بالفرص العملية وتعزيز الانتقال من التعليم إلى سوق العمل، مؤكدة أن تكامل جهود الجامعات والجهات الحكومية وقطاعات الأعمال يتيح للطلبة اكتساب خبرات مهنية وتطبيق معارفهم في مواجهة التحديات المستقبلية.

واستعرض اللقاء توجهات استراتيجية دبي الرقمية ونتائج مسح المهارات الرقمية في دبي، الذي تناول المهارات الحالية والفجوات القائمة والقدرات المتوقع ارتفاع الطلب عليها مستقبلاً، إلى جانب إطار الكفاءات الرقمية ودوره في دعم تطوير المهارات والتوظيف ومواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل.

وناقش المشاركون فرص توسيع التدريب العملي داخل الجهات الحكومية، وربط مشاريع تخرج الطلبة بتحديات واقعية، بما يسهم في تطوير حلول قابلة للتطبيق وتعزيز جاهزية الخريجين للوظائف الرقمية.

كما استعرض اللقاء تجربة «هاكاثون الهوية الرقمية» بمشاركة طلبة الجامعات، بوصفها نموذجاً للتعلم التطبيقي القائم على الابتكار ومعالجة التحديات التقنية.

واختُتم اللقاء بمناقشة فرص التعاون والخطوات المقبلة لتطوير مبادرات مشتركة في مجالات المهارات الرقمية والتدريب والبحث والابتكار، بما يدعم بناء كوادر مؤهلة للمستقبل ويسهم في تحقيق مستهدفات دبي لاقتصاد رقمي تنافسي قائم على المعرفة.