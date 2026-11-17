دبي في 17 نوفمبر / وام/ تستضيف دبي يومي 19 و20 نوفمبر الجاري أعمال الدورة السادسة من المؤتمر الخليجي للأسواق المالية والخزينة 2026، الذي تنظمه جمعية الأسواق المالية الإماراتية، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الفخري للجمعية، وذلك في فندق كمبينسكي ذا بوليفارد، بمشاركة نخبة من القيادات المصرفية والمالية والخبراء والمتخصصين في أسواق المال والاستثمار من دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.

ويجمع المؤتمر، الذي يُعقد تحت شعار «تشكيل مستقبل أسواق رأس المال والخزينة والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي»، ممثلين عن المؤسسات المالية والبنوك والجهات التنظيمية والبنوك المركزية والشركات الاستثمارية ومزودي الحلول التكنولوجية، بهدف بحث التحولات التي يشهدها القطاع المالي، واستكشاف فرص تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير أسواق رأس المال الخليجية.

ويتضمن برنامج المؤتمر 14 جلسة وكلمة رئيسية وفعالية متخصصة، فيما أعلنت اللجنة المنظمة عن 42 متحدثاً حتى إعداد البرنامج، يناقشون مستقبل الأسواق المالية، وإدارة السيولة والمخاطر، والتمويل المستدام، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، إلى جانب الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة والاقتصاد الرقمي.

ويركز اليوم الأول على دور الأسواق المالية في دعم النمو الاقتصادي الخليجي، والفرص الاستثمارية في أسواق الطاقة العالمية، ومستقبل التكنولوجيا المالية وإدارة الخزينة، وسبل تعزيز السيولة وجذب المستثمرين العالميين.

ويناقش اليوم الثاني مستقبل أسواق رأس المال الخليجية، وتطور دور البحوث المالية، والابتكار في هيكلة رأس المال، وقدرة اقتصادات الخليج على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى مستقبل الأسواق المالية الرقمية والاقتصادات القائمة على ترميز الأصول.

ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية فيما يتضمن الحدث حفل توزيع جوائز التميز في الأسواق المالية والخزينة الخليجية لعام 2026، التي تنظمها جمعية الأسواق المالية الإماراتية لتكريم المؤسسات والمبادرات المتميزة في القطاعات المصرفية والوساطة المالية وتقنيات الخزينة والتكنولوجيا المالية.

ويشكل المؤتمر منصة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الخليجية والدولية، وتبادل الخبرات في تطوير الأسواق المالية، ودعم الابتكار والاستثمار، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع المالي الخليجي وقدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية