الشارقة في 17 نوفمبر/ وام / ينظم مركز التدخل المبكر التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الحالي، فعاليات أسبوع التدخل المبكر 2026، بالتزامن مع الأسبوع الوطني للطفولة المبكرة، تحت شعار "43800.. ساعات ذهبية"، بهدف تعزيز الوعي بأهمية التدخل المبكر ودور السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل في نموه وتعلمه وتواصله ومشاركته في المجتمع.

ويشير الشعار إلى مجموع ساعات السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل، والتي تبلغ نحو 43800 ساعة، بما تحمله من فرص للتعلم واكتساب المهارات، وأهمية الكشف المبكر عن التأخر النمائي وعوامل الخطورة وتقديم الخدمات المناسبة في الوقت الملائم.

وأكد محمد فوزي، مدير مركز التدخل المبكر، أن التدخل المبكر منظومة متكاملة من الفرص والخبرات التي ينبغي استثمارها في حياة الطفل اليومية، مشيراً إلى أن السنوات الخمس الأولى تتشكل خلالها أسس النمو اللغوي والمعرفي والحركي والنفسي والاجتماعي والانفعالي.

وقال إن المركز يعمل على تعزيز الشراكة مع الأسرة وتمكينها من استثمار الروتين اليومي في توفير فرص التعلم وتنمية قدرات الطفل واستقلاليته ومشاركته، موضحاً أن فعاليات الأسبوع تستهدف الأطفال وأسرهم والمعلمين ومقدمي الرعاية ومختلف فئات المجتمع.

ويتضمن البرنامج أنشطة في الشارقة والذيد وخورفكان وكلباء، تشمل مبادرات "ساعاتي الذهبية مع أمي وأبي وأخي وأقراني"، و"مختبر الروتين"، و"كأس الصداقة.. اللعب للجميع"، وأنشطة الدمج مع الحضانات والمدارس، ومحاضرات توعوية لطلبة المدارس، إلى جانب "قافلة التدخل المبكر" التي تقدم الاستشارات النمائية والتوعية بأهمية الكشف المبكر، ومعرض "من فكرة.. لفرصة"، ولقاءات مع خريجي برامج التدخل المبكر.

وتواصل المدينة من خلال الأسبوع جهودها في الحد من أسباب الإعاقة عبر التدخل المبكر والتوعية المجتمعية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم.