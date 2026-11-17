أنطاليا في 17 نوفمبر /وام/ ترأس معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وفد المنظمة المشارك في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الحادي والثلاثين (COP 31) المنعقد في أنطاليا بتركيا والذي يستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.

وتشارك المنظمة في المؤتمر بجناح داخل "المنطقة الزرقاء"، يشكّل منصة عملية تربط بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لمناقشة دعم عجلة الاقتصاد الأخضر والاستدامة حول العالم، ويحتضن عدة فعاليات تشكل مساحة لتبادل الخبرات وعرض أفضل التجارب.

وافتتح معالي سعيد محمد الطاير، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة وزارية رفيعة المستوى تحت شعار "من الهشاشة إلى المرونة في الدول الجزرية: حشد الاستثمارات الخضراء والزرقاء للدول الجزرية الصغيرة النامية"، وذلك في جناح المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ضمن يوم المحيطات والبحار والطبيعة واستخدامات الأراضي.

وشارك في الجلسة الوزارية، معالي باتريك ر. برونينغز إير.، وزير النفط والغاز والبيئة، في سورينام؛ ومعالي السيدة ماري-ماي جيريمي، وزيرة البيئة والمناخ والطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية سيشل، ومعالي الدكتور كينيدي سواراتسينغ، وزير التخطيط والشؤون الاقتصادية والتنمية، بجمهورية ترينيداد وتوباغو؛ ومعالي ثوريق إبراهيم، سفير جمهورية المالديف لدى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسينيفاسا واكارايماس، مديرة تغير المناخ في وزارة البيئة وتغير المناخ في فيجي، ممثلة عن معالي ليندا تابويا، وزيرة الإعلام والبيئة وتغير المناخ؛ والدكتورة راديكا ديف، كبيرة المستشارين التقنيين للتكيف المناخي ورئيسة التكيف والمجتمعات القادرة على الصمود، في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومعالي غوستاف ن. أيتارو، وزير الدولة لجمهورية بالاو.

وأكد الطاير في كلمته التزام المنظمة بالعمل المناخي متعدد الأطراف، لافتا إلى أن التعاون الدولي يظل أساسياً لدفع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال إن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، تمخض عن "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي رسخ ما يمكن أن يحققه التعاون متعدد الأطراف؛ إذ دعا الاتفاق إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات، ومضاعفة المعدل السنوي العالمي لزيادة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، ما يوفر مساراً واضحاً للعمل.

وأضاف معاليه: "يجب أن نحقق العدالة المناخية، فعلى الرغم من أن الدول النامية والمجتمعات الأكثر فقراً هي الأقل مساهمة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإنها الأكثر تضرراً من تغير المناخ، وبالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية، فإن ارتفاع مستويات البحار والظواهر الجوية القاسية وندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي تهدد الأرواح وسبل العيش، في حين يحد الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد والحيز المالي الضيق من قدرتها على الصمود".

وأوضح أن أولوية المنظمة هي التركيز على الطاقة المتجددة، والبنية التحتية القادرة على الصمود، والأمن المائي، والسياحة المستدامة، والنظم الإيكولوجية الساحلية، ومصايد الأسماك، وذلك بدعم من الحلول القائمة على الطبيعة لتحويل هشاشة الجزر إلى قدرة مستدامة على الصمود.

ولفت معاليه إلى الدور المميز للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تتمثل مهمتنا في جمع الحكومات والقطاع الخاص، وتهيئة ظروف التعاون الذي يتجاوز الحوار إلى التنفيذ العملي، موضحا أن المنظمة تجمع، من خلال التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، القادة والمؤسسات في 96 بلداً، وتوفر إطاراً للتعاون الدولي وتبادل المعرفة ودعم أولويات الاقتصاد الأخضر الوطنية، وهو ما يتيح فهم احتياجات الحكومات على نحو أفضل، مع تيسير مشاركة الشركات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية في تلبيتها.

ونوّه الطاير إلى أن نقاشات المؤتمر، حول موضوعات مثل الطبيعة والمحيطات واستخدام الأراضي، تسلط الضوء على أهمية هذا النهج، فحماية الموارد الطبيعية وتعزيز المرونة الاقتصادية تتطلبان سياسات عامة منسقة، إلى جانب استثمارات القطاع الخاص في مجالات مثل كفاءة استخدام المياه، والزراعة المستدامة، واستعادة النظم الإيكولوجية.

واختتم معاليه بالقول: "رسالتنا إلى العالم واضحة وهي: لقد حان الوقت لتجاوز المفاوضات والالتزامات، وتسريع التنفيذ، وحشد الاستثمارات، وترجمة الطموحات المناخية العالمية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع".

ويضم وفد المنظمة إلى (COP 31) كلا من سعادة أحمد بطي المحيربي، عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وسعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، وسعادة حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، وسعادة عبد الكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، والمهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمهندس مروان بن حيدر، والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، وعبدالرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة.