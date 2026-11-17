دبي في 17 نوفمبر / وام / استعرضت وزارة الداخلية خلال مشاركتها في أعمال النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية مجموعة من المشاريع والمبادرات الأمنية المبتكرة، أبرزها منصة الذكاء الاصطناعي، ونظام تحليل الأدلة الرقمية، ومنصة جرائم غسل الأموال، ومشروع الكشف عن الأسلحة المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام وحدات الكلاب البوليسية (K9)، إلى جانب عدد من النماذج الأولية المبتكرة، من بينها سترة رجل الشرطة الذكية، وسترة "أثر" الذكية، وإشارة المرور الافتراضية، والدرع الذكي.

كما تتضمن المشاركة تنظيم مجموعة من المسابقات التفاعلية والتحديات الابتكارية الموجهة للزوار والمشاركين، مثل مسابقة "بوصلة المستقبل"، ومسابقة الرماية الإلكترونية بحلتها الجديدة، وتحدي مسرح الجريمة، في إطار جهود الوزارة نحو تعزيز ثقافة الابتكار، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة العمل الأمني والشرطي