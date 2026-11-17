العين في 17 نوفمبر/ وام / انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ17 لمهرجان العين للكتاب، الذي ينظّمه مركز أبوظبي للغة العربية، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حتى 23 نوفمبر، تحت شعار "واحة الحكايات"، بمشاركة 230 عارضاً، متضمناً برنامجاً ثقافياً وترفيهياً يعزّز حياة الأسرة والمجتمع، ويعكس مواكبته إعلان مدينة العين عاصمة السياحة العربية للعام 2026.

وتتضمن دورة هذا العام أكثر من 200 فعالية ثقافية وأدبية وفنية وترفيهية تناسب مختلف فئات المجتمع، وتُسلِّط الضوء على التراث الثقافي لمنطقة العين، وتعزز حضور اللغة العربية والقراءة في الحياة اليومية، وتوفر تجارب ثقافية مشتركة للأسر، بما يسهم في تعزيز الروابط الأسرية والتواصل بين الأجيال، تماشياً مع مستهدفات "عام الأسرة".

ويستضيف المهرجان زوّاره هذا العام في أبرز مواقع المدينة التاريخية والثقافية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع فعاليات تقام في كلّ من: "العين سكوير" في إستاد هزاع بن زايد، وقصر المويجعي، ومجالس أبوظبي في مدينة العين، إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والأنشطة في المدارس والجامعات، ليقدّم الحدث تجربة ثقافية متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي لمعارض الكتاب.

وتنطلق فعاليات المهرجان هذا العام ضمن ثمانية محاور تجمع: "الثقافة والهوية"، و"الشباب والمستقبل"، و"الطفل والأسرة"، و"التواصل والمجتمع"، و"ليالي الشعر الكلمة المغناة"، وصوت العين- "بودكاست من أبوظبي"، و"الفصل الثاني"، و"من عشانا"، لتخاطب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات، مع التركيز على جعل القراءة ممارسة يومية تعزّز الترابط الأسري، وتوفير مساحات لاكتشاف المواهب، والتفاعل مع التكنولوجيا الحديثة، واستحضار الذاكرة الثقافية والاجتماعية لمدينة العين.

وتقدم سعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية بالشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين على رعايته الكريمة للمهرجان، وقال: يواصل مهرجان العين للكتاب نجاحه في تعزيز تجربة التحول بمعارض الكتب إلى احتفاليات مجتمعية تخاطب أفراد الأسرة والمجتمع كافة، لجعل القراءة ثقافة يومية، والكتاب رفيقاً دائماً للجميع.

وأضاف: نجح المهرجان في أن يصبح حدثًا سنوياً ينطلق من الإرث الثقافي المتفرد للمدينة، ويستعين بالفنون، والترفيه، وبمعطيات العصر من تقنية وذكاء اصطناعي، لتقديم طرح ثقافي ومعرفي متنوّع، يسهم في تعزيز حضور اللغة العربية وإبداعاتها ضمن نسيج الهوية الثقافية، ويمكن الأجيال الجديدة من التواصل مع الحاضر، والتوجه نحو المستقبل معززين بمعرفة منضبطة بالإرث العريق، وبالقيم الأصيلة للثقافة الإماراتية والعربية.

وللمرة الأولى يشهد المهرجان إطلاق "صوت العين- بودكاست من أبوظبي"، الذي يبرز أصوات الشباب، ويوثق الذاكرة الشفهية للمدينة، عبر 14 فعالية تتضمن حوارات مع المؤلفين وصناع المحتوى.

وتحظى الأسرة باهتمام بالغ في برنامج الدورة، انسجاماً مع "عام الأسرة 2026"، من خلال برنامج متكامل في "العين سكوير" ضمن محور "الطفل والأسرة، الذي يستهدف العائلات، والأطفال والناشئة، يتضمن تنظيم 90 فعالية تشتمل على سلسلة مسرحيات، وقراءات قصصية، وورشاً فنية تفاعلية، كما يتضمن المهرجان عقد طيف واسع من العروض الموسيقية والترفيهية المتجولة، وبرنامج فنّي مبتكر يسلّط الضوء على فنون المستقبل، وأبرزها: فنّ الذكاء الاصطناعي، والفنون البصرية كالتصوير وغيرها، ما يسهم في تعزيز حضور الكتاب والقراءة في الحياة اليومية.

ويستضيف قصر المويجعي حفل تكريم الفائزين في الدورة الخامسة من جائزة "كنز الجيل" للاحتفاء بالإبداع في الشعر النبطي، كما يقدم المهرجان في القصر برنامجه الأبرز "ليالي الشعر: الكلمة المغنّاة" في نسخته الخامسة، والذي يسلط البرنامج الضوء على التجربة الشعرية لـ 20 من روّاد الشعر النبطي الإماراتي الذين ارتبطت قصائدهم بالأغنية الإماراتية الأصيلة، مستحضراً سيرهم ودورهم في إثراء الهوية الثقافية والموروث الشعري والغنائي للدولة كما يحتفي البرنامج بإبداعات المواهب الإماراتية الناشئة المشاركة في "مختبر أجيال الشعر.

ويمنح المهرجان الشباب واليافعين مساحة واسعة للتفاعل مع المعرفة بأدوات جيلهم، من خلال برنامج "الشباب والمستقبل" الذي يسلط الضوء على التجارب الرقمية وريادة الأعمال والمعرفة، كما تمتد فعاليات المهرجان إلى المؤسسات التعليمية في مدينة العين عبر مبادرة "الفصل التالي"، والتي تعتبر امتداداً لفعاليات المهرجان إلى المؤسسات التعليمية في مدينة العين، وتشمل تنظيم مسرحيات وقراءات قصص وعروضاً وورشاً في مدارس العين وجامعاتها، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية هناك.

وتواصل مبادرة "من عشانا" تقديم عروض طهي حية بمشاركة طهاة وأصحاب مشاريع ناشئة وأسر منتجة، فيما تتضمن فعاليات "التواصل والمجتمع شراكات وجلسات تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وإثراء تجربة المهرجان.

ويحول مهرجان العين للكتاب المدينة إلى فضاء ثقافي مفتوح، يحتفي بالعربية بوصفها لغة للهوية والإبداع، ويفتح المجال للشباب ليسهموا في صناعة مستقبل الثقافة ما ينسجم مع إستراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية.