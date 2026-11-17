أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام / توّج المنتخب الروسي بلقبي الرجال والسيدات في كأس أمم آسيا للشطرنج التي اختتمت مساء اليوم، بمشاركة 150 لاعبا ولاعبة من 19 دولة.

وقام الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بتقديم الميداليات للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج، وفؤاد درويش، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وسعيد المهيري، مدير إدارة الرياضات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وهشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي.

وتابع المنتخب الروسي انتصاراته في فئة الرجال بفوزه في الجولة الختامية على فريق الإمارات "B" بنتيجة 4-صفر، رافعا رصيده إلى 16 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة على منتخبي الهند والصين.

ونجح المنتخب الروسي في الفوز بلقب السيدات برغم تعادله في الجولة الأخيرة أمام نظيره الأوزبكي 2-2، ليرفع رصيده 13 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على المنتخب الصيني.

وتضمنت الأمسية الختامية فيديو قصير لاستعراض أبرز اللحظات والفعاليات المميزة من بطولة كأس أمم آسيا، كما ألقت اللاعبة روضة العفيفي كلمة ترحيبية نيابة عن لاعبي ولاعبات دولة الإمارات، متوجهة بالشكر للمشاركين في البطولة على المستويات المميزة، والتنافس الرياضي الاحترافي.

وشهد الحفل الختامي توزيع الدروع التذكارية على الدول المشاركة وشركاء النجاح والجهات التي أسهمت في تنظيم البطولة وتميزها، بالإضافة إلى تكريم أبرز اللاعبين الذين نجحوا في الفوز بالألقاب خلال البطولة، وأفضل النتائج على الطاولات.