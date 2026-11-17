أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام/ فاز منتخب الإمارات الأول لكرة القدم على نظيره السوري 4-2 اليوم وديا خلال المباراة التي أقيمت في استاد هزاع بن زايد، بختام مرحلة الاعداد التي يخوضها المنتخب استعدادا للمرحلة المقبلة.

سجل لمنتخب الإمارات كل من ساشا ايفكوفيتش (ق36)، وحارب عبدالله (ق48)، ونيكولاس خمينيز (ق67)، وعثمان كمارا (ق68)

وسجل لمنتخب سوريا جان يحيي (ق43)، ومحمد المصطفى (ق93).

وكان المنتخب الوطني قد فاز أيضا وديا على نظيره هندوراس 3-1 خلال المباراة الودية الأولى التي أقيمت الجمعة الماضي في استاد محمد بن زايد.